VIDEOS: Así se vivió el huracán 'Delta' en Quintana Roo

De acuerdo a los primeros informes emitidos pro Protección Civil, hasta el momento sólo se han registrado perdidas materiales y daños a diversos árboles en el municipio de Puerto Morelos, en Quintana Roo.

Cabe destacar que 'Delta' alcanzó vientos de hasta 175 kilómetros por hora.

Por medio de redes sociales, usuarios han compartido videos y fotografías de 'Delta' y los estragos que éste causo.

#delta #deltahurricane #Deltahuracan #playadelcarmen This was a very calm time in between really rough times here in PDC #playadelcarmen this morning! Damage here also! pic.twitter.com/0E6uVJm1BU