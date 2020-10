NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Quinto, un joven y apacible conejo, sufre unas visiones aterradoras sobre el futuro de su madriguera. Convertido en líder, Quinto y sus inseparables compañeros deciden abandonar cuanto conocen para fundar otro hogar.

El viaje para encontrar un buen asentamiento donde empezar una nueva vida, así como las aventuras ligadas a los instintos de supervivencia de estos conejos, serán el eje de esta inolvidable historia.

Nacida originalmente de un improvisado relato que Richard Adams contó a sus sobrinos durante un largo viaje en coche, esta novela, protagonizada exclusivamente por conejos, tiene el tono de una narración épica antigua, pero también encierra una aguda crítica de las relaciones de poder, un alegato ecológico de extraordinaria eficacia y una reflexión profunda y serena acerca de la dureza de la vida.

La colina de Watership es un clásico de la literatura contemporánea traducido a más de veinte idiomas, que “mucho antes de Harry Potter cautivó la imaginación del público desde su aparición en 1972 hasta nuestros días y que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo”, The Telegraph; “Esta historia bellísimamente escrita e intensamente conmovedora es la obra de una imaginación extraordinaria”, Sunday Telegraph.

SOBRE EL AUTOR

Nació en Berkshire en 1920, y estudió historia en Bradfield y en el Worcester College de Oxford.

En 1972 publicó su primera novela, La colina de Watership, que obtuvo la medalla Carnegie y el premio de literatura de The Guardian. Ha publicado siete novelas más, una autobiografía, el libro de relatos Los cuentos de la colina de Watership (Seix Barral, 1998) y, en colaboración con Ronald Lockley, Voyage Through the Antartic.También colaboró en la publicación de Nature Through the Seasons y de Nature Day and Night (con Max Hooper y David A. Goddard). Richard Adams vive en el sur de Inglaterra con su mujer Elizabeth, experta en historia de la cerámica inglesa.

Datos:

Editorial: Seix Barral.

Número de páginas: 456.