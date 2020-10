Anciana se hace viral por esta fotografía

El Sindicato de Maestros de Chicago compartió en sus redes sociales la fotografía, tomada en Chicago, comparte la agencia UPI.

La protagonista de la escena es Bea Lumpkin, miembro jubilado del sindicato. "Si Bea puede hacerlo, cualquiera puede hacerlo", lee el tuit, en relación a registrar su voto para las próximas elecciones presidenciales de aquel país.

"La razón más importante para votar en esta elección es que hay mucho en juego, más que cualquier otro voto que haya emitido, debido al gran desafío para la supervivencia de nuestra democracia", dijo Lumpkin a CNN.

Good morning! This is 102-year-old CTU retiree Bea Lumpkin casting her vote-by-mail ballot. If Bea can do it, anyone can do it. Vote! pic.twitter.com/WZHquUoQz5