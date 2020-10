Nuestros subagentes, disfrazados de tablet con conexión 5G, nos recordaron el viejo y reconocido refrán “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, porque al parecer hay quienes por más zarandeadas que reciben no entienden los tiempos políticos que se viven en Coahuila y se¡niegan! a aceptar aquella máxima de “aprender a ser y a dejar de ser”. Dicen los que saben leerle entre líneas a la cosa política que el hecho de que el“exgóber”bailarín y protagonista de la megadeuda, Humberto Moreira, haya aparecido en redes sociales con los candidatos del partido Unidos en clara acción proselitista puede tener las más variadas interpretaciones.O no le quedó claro el mensaje que se envió con el caso del exalcalde de Ramos Arizpe Ramón Oceguera, preso todavía por peculado debido a las “travesuras”que hizo durante su gestión en Ramos y que andaba por la libre tratando de sorprender al electorado, o de plano el líder del clan más odiado en la provincia de Coahuila, “Los Moreira”, también quiso entrarle al desafío de “rascarle al león” pensando que no habrá consecuencias cuando los más novatos analistas saben que esta elección es de interés única y exclusivamente del “góber” rijoso y epidemiólogo de Coahuila, Miguel Riquelme, y eso se sobreentiende.

En los pasillos del vapuleado Partido Revolucionario Institucional se rumora fuerte respecto a los resultados que tendrá la actitud beligerante del “exgóber” bailarín, que anda tan tranquilo como si los coahuilenses no tuvieran memoria, pero ya se hacen apuestas de quién será el siguiente en desfilar ante las autoridades. Y a propósito de la familia menos querida del estado, los subagentes, que disfrutan del café en Paseo de la Reforma en la capirucha del esmog, se preguntan por qué nadie orienta al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, sobre el daño que le está causando al expartidazo al tener en puestos clave a la pareja ideal. Y es que a doña Carolina Viggiano la designó como secretaria general y a Rubén Moreira como representante del PRI ante el INE. Nada más usted defina, respetable lector, a quiénes se recuerda por este intrascendente puesto. Como que a don Alito le gusta acompañarse de quienes dejaron a Coahuila endeudada y triste; incluso los presume y se ha dedicado a golpear a todos los priistas de antaño para apoderarse de lo que queda del tricolor, sumando figuras como las mencionadas y otras de negro y tormentoso pasado, como el exgobernador de Oaxaca José Murat Casab.

***

Asombrados por la sed de protagonismo de uno que otro funcionario a los que se les olvida que los nombraron para trabajar y no para andar de “opinólogos”, nuestros insidiosos subagentes nos reportan que al último que le entró esa fiebre fue al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, Hugo Morales Valdés. Y es que, a decir de los subagentes, el “ombudsman” mucho opina, pero nada concreta, y sus actuaciones son tan laxas y grises que hacen entrar en el sospechosismo de que tiene una fuerte red de compadrazgos y compromisos incluso con el alcalde de Torreón. Como muestra baste un botón: los subagentes nos reportan que tras una leve revisión de los expedientes de la desangelada Comisión Estatal de los Derechos inHumanos se percataron de que mientras al “góber” rijoso y epidemiólogo de la provincia, Miguel Riquelme, le ha dado feroces “mordidas” por las travesuras que hacen sus “gorilas” de la Fiscalía General del Estado (a quienes, recuerde, ahora hay que hablarles bonito; no vaya a ser que se sientan, así como los “polis” de Acción y Reacción), y lo surte con oficios y oficios de recomendaciones, o de lo contrario lo acusará ante el Tribunal de La Haya en Holanda, en días pasados dizque se puso bravo en el caso de los tránsitos que patearon a unos conductores, y hasta se rasgó las vestiduras... Pero no pasó de ahí y mostró su tibieza a más no poder a favor de la gran cantidad de “cosillas” que han hecho en los últimos años los muchachos del exjefazo de Vialidad Pedro Luis Bernal, así como los del flamante jefe de la policía, Primo García. Y lo que dejó a los subagentes con el ojo cuadrado es que don Hugo Piedra (por aquello de Rosario Piedra, a la que le encontraron cortes finos en el refrigerador) tiene en la nómina de la CDHEC al hijazo de la vidaza del director de la policía en Torreón, Primo Emanuel García García, como visitador adjunto con el nada despreciable sueldo de 33 mil 121.80 pesillos mensuales. De razón hizo mutis en el caso del policía municipal que mató a un joven padre de familia en la colonia Moderna e hirió de gravedad a su padre en el mismo hecho. ¡Imagínese lo delicado del caso!

***

Haciéndole al economista, financiero y adivino, el “góber” Miguel Riquelme terminó diciéndoles a los empresarios durante el cierre de su “gira artística” que no más había de dos sopas respecto al tema del Impuesto Sobre la Nómina, con el fin de promover al estilo sermón de misa o “coaching de vida” el proyecto de obras con recursos de este impuesto y el esquema de APP, ahora que el Gobierno federal de la Cuarta Transformación de plano le dio cuello a Coahuila tanto con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como al dejarlo fuera del Plan de Inversión Pública para la reactivación económica. La expresión del inquilino del Palacio Rosa no fue para lloriquear, sino para decirles a los empresarios que si no le entraban y hacían alianzas más allá de las filias y fobias, no podríamos sacar adelante a la lastimada provincia; incluso les insistió con el fin de que le entraran con este impuesto a las obras para el 2021, y no seguir con el Jesús en la boca esperando a la Federación, y para su sorpresa los ipecos no lo dejaron terminar la oración cuando de inmediato le dijeron que sí, porque para algunos si no se trabaja en conjunto el próximo año, el panorama se ve más que complicado.

***

Y hablando de mafias, nuestros subagentes nos platicaron indignados que de nada va a servir la “supuesta” baja del cargo que aplicó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, a su funcionario consentido Pedro Luis Bernal, a quien de inicio se le premió con unas vacaciones pagadas para que luego siga cobrando en la sagrada nómina “generando recursos extras” en los Tribunales de Justicia Municipal. Y es que las lenguas viperinas nos informan que en esa dependencia, que es más importante que la Tesorería municipal, hace falta una “cirugía mayor”, ya que sigue mandando la “jefa” Gisela Montes Amaya, enquistada en Vialidad desde tiempos de la administración de José Ángel Pérez, y quien era el brazo derecho del exdirector. Según señalamientos de los propios agentes de la corporación, ella y su hijo Aldaír Trejo Montes, jefe de grupo, son los que reparten los cruceros redituables y fijan las cuotas que deben reportar los patrulleros, motociclistas y pedestres, mismos que tienen que pagar sus propios servicios de taller, además de ser a quien los mandos medios han culpado del “tequiliú”, y que hasta ahora había pasado desapercibida. Y es que el alcalde de Torreón no termina de salir de una bronca cuando sus funcionarios ya le están endosando otro dolor de cabeza. A decir de nuestros subagentes, disfrazados de plano trazado a mano, los que no quedaron para nada contentos con el desprecio que hicieron los titulares de Obras Públicas, Tomás Galván, y Urbanismo, Aldo Villarreal, a la modesta celebración del Día del Arquitecto que realizó el Colegio de Arquitectos fueron algunos constructores y representantes del gremio, quienes se preguntaron cómo después de confirmar su asistencia para representar al alcalde Zermeño, y habiendo sido ambos presidentes de este colegio, los dejaron plantados como si nada. Incluso no faltó el cizañoso que dijo que como el festejo no había incluido vinos de importación, exquisitos postres y cortes finos, como los degustados hace unas semanas en el cumpleaños de don Tomás, pues por eso los funcionarios municipales pasaron por alto la invitación, sin entender que cuando estuvieron a cargo del mismo colegio se la pasaron un día sí y otro también despotricando de los funcionarios públicos por su falta de apoyo.