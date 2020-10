Vibremospositivo

DEPORTE Y EJEMPLO

En nuestro día 111, comenzamos meditando desde Monterrey con Juan Carlos Vaquera y hasta Uruguay con Adriana Rodríguez, nos enfocamos en enviar amor universal a todas partes del mundo para tener fe que todo va a pasar y evolucionaremos.

Nuestra gran invitada fue Bibiana Candelas, reconocida jugadora de voleibol, exatleta olímpica, lagunera y un ejemplo inspirador como mujer y como ser humano.

A sus 9 años fue a unos cursos de verano, donde eligió hacer voleibol, comenzó como una diversión, hasta que a sus 12 años se presentó a su primer campeonato y allí comenzó su carrera.

A sus 17 años se fue a jugar a un equipo en Puerto Rico, sus papás la apoyaron y allí se le abrieron las puertas. Bibiana nos cuenta que le daba miedo tan pequeña, pero sus ganas de triunfo eran mayores, sin olvidar el gran soporte que su familia ha sido durante toda su vida.

Estuvo jugando en varios lugares y cada vez fue creciendo más y más profesionalmente hasta que un día, clasificó en para los juegos olímpicos Fue una emoción muy grande para ella y sus compañeras. Fue su gran sueño, ya que es el máximo evento, donde se encuentra lo mejor de lo mejor.

Es importante visualizar y crear en la mente lo que uno quiere hacer y realmente se logra.

El deporte es el maestro de vida para Bibiana, le enseñó a ser disciplinada, tener un equipo y aprender a trabajar con él, le dio mucha fortaleza mental y aprendió a que hay momentos buenos como malos y hay que saber sobrellevarlos.

La vida le tenía un partido importante que jugar, y ella aplicó todo lo que vivió y aprendió en el deporte en su vida personal y con su salud, donde tuvo que hacerse un trasplante de medula ósea y lo ha llevado de la mejor manera. Nos dice que veamos siempre como reinventarnos, que todas las situaciones nos hacen avanzar y seguir adelante, que soñemos en grande y luchemos por ellos.

Gracias Bibiana por ser un orgullo y ejemplo de ser humano, gracias por darnos esperanza, por jugar siempre en grande e ir por todo, no solo en el deporte, sino, en la vida. Me llevo de esta entrevista un mensaje impactante: vivir al máximo, jugar al máximo, ser la mejor versión de nosotros mismos, siempre, no importa las circunstancias, siempre podemos aprender y vencer cualquier obstáculo.

¡Viva el deporte, viva Bibiana Candelas!

