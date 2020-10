Sin freno, delincuencia en la Ceda

Abarroteros, bodegueros, empresarios y clientes son víctimas de la delincuencia que se ha asentado en la Central de Abasto (Ceda), pese a operativos.

Locatarios dijeron que esa situación se dio por el abandono de administraciones pasadas, pues aunque denunciaron, no tuvieron voluntad de atenderla.

Ante esa indiferencia, invirtieron en su propia seguridad. Algunos cuentan con vigilancia especial que ellos mismos pagan, otros optaron por reforzar sus bodegas con rejas y cámaras de circuito cerrado para evitar atracos y robos hormiga; sin embargo, ni eso los salva de la aparente delincuencia organizada. En anonimato, revelaron que continúan pagando derecho de piso.

"Tenemos casos de bodegueros que los extorsionan en sus casas. Llegan y les dicen que saben que son bodegueros, les roban, se llevan los ahorros que guardan en sus hogares y les dicen que ya tienen todos sus datos y les piden una cantidad mensual, de lo contrario, los siguen robando", comentó un bodeguero quien pidió no revelar su identidad, pues el mes pasado fue víctima de la delincuencia.

En la Ceda, en promedio, al día llegan 370 mil personas; el marchante es la víctima principal.

Reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) revelan que a la semana se registran siete robos a mano armada y tres homicidios, cada 35 días, por los atracos.

"Hay que saber a qué hora llegar, a qué áreas ir y dónde no estar solo", expuso Maricela, comerciante de Tlalpan, que cada tercer día acude a surtirse y donde en cinco ocasiones la han robado.

En la Central de Abasto, de acuerdo con datos de la FGJ, operan por lo menos cinco grupos delictivos que para evitar confrontaciones han delimitado su área de influencia; hay quienes se dedican a la extorsión, al robo de transeúntes, de vehículos y autopartes, de mercancía y a los tráileres que llegan repletos.

"Aquí uno aprende a convivir con toda esa gente, no hay forma de quitarlos o de evitar que entren porque no sabemos si son los estibadores, los que cuidan los vehículos en el estacionamiento, aquellos a los que se les paga por cuidarlos o el marchante que entra y sale, es decir, no hay filtro de seguridad para nadie, ni para nosotros ni para el cliente. Aunque en esta administración las cosas parecen mejorar, la verdad, seguimos a merced de los delincuentes", añadió el bodeguero.