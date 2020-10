Ciudadano sin registro se lanza como candidato

Un ciudadano se lanzó de manera tardía con más entusiasmo que recursos a la campaña política, como candidato no registrado a diputado local, para el Distrito V.

Julio César Loera Martínez, monclovense que vive en la colonia Obrera, al sur de la ciudad, dijo tener casi 20 años de participar en la política como militante o simpatizante, como jefe de manzana, de seccional, en brigadas de campaña en diferentes partidos y con diversos candidatos.

Agregó que en esta ocasión decidió participar de manera personal, y no sólo como independiente sino como candidato no registrado.

Explicó que las boletas electorales incluyen una casilla en blanco en la que se invita al elector a anotar el candidato de su preferencia en el caso de que no sea alguno de los postulados por partido político o independiente registrado.

Loera Martínez consideró como muy difícil ganar a los grandes partidos por el enorme presupuesto del que gozan para realizar sus campañas.

El aspirante no registrado, indicó que su campaña es exclusivamente con recursos propios y sin aportaciones oficiales o de simpatizantes hasta este momento.

Dijo que recién inició su campaña y confía obtener una buena cantidad de votos.

Invitó a la población a no anular su voto el 18 de octubre, pues existe la casilla para candidatos no registrados en la que podrán votar por él y no desperdiciar su derecho y obligación al sufragio.