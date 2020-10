Las palabras tienen la palabra

¿Y ESTOS CUERNITOS?

¿Qué crees? Pues que ya se supo que Licha le pone el cuerno a Rubén. Con ese chisme, con esa sola indicación se sabe que Licha le da vuelo a la hilacha con otro tipo que no es Rubencito, su legítimo esposo, casado con ella por las tres leyes: por el civil, por la iglesia y por… bueno, en este caso, el "buey" utilizado como adjetivo también tiene relación con la cornamenta, porque ese cuadrúpedo es impotente sexual y tiene cuernos.

¿Por qué se usa esa analogía de los cuernos para decir que una persona le es infiel a su legítima pareja, especialmente en el caso vergonzoso en que la víctima conozca la infidelidad de su media naranja y no haga nada por evitarlo?

En el Imperio Bizantino hubo un emperador que osaba llamarse Andrónico y, que con ese nombre, acostumbraba circular por el primer cuadro de la ciudad sin pena ninguna.

Al tal Andry le gustaba tener amantes y para no batallar mucho en conseguirlas, las escogía entre las esposas de los altos dignatarios de la Corte.

"Oye Lacayo… fíjate que la esposa del ministro de Hacienda me cuachalanga, o sea que me gusta, me cuadra, me pasa. Dile que a la noche venga a visitarme porque quiero platicar con ella". En ese caso, que se daba con frecuencia, ni la dama requerida ni el marido podían hacer algo por evitar la cita y aunque no lo dijeran, sabían cómo iba a terminar aquello.

Una cualidad que había qué reconocerle a Andry, lo que sea de cada quien, es que era muy agradecido. A los maridos de las señoras que la habían pasado con él, les regalaba enormes cotos de caza que ellos aceptaban sin hacer muchas preguntas.

Cuando aquellos señorones tenían ya su propiedad, fijaban en la entrada de la casa una cornamenta de ciervo para pregonar a los cuatro vientos que ellos practicaban el deporte de los reyes: la cinegética, que viene siendo la cacería.

La idea de poner aquellos cuernos ahí era presumir que eran cazadores pero llegó un momento en que se divulgó la noticia de que aquella distinción se le hacía solamente a los señores que se hacían de la "vista obesa" cuando el emperador requería a la señora para satisfacer sus deseos.

Entonces, al ser aquello del dominio popular, el tener unos cuernos en la entrada de tu casa, en lugar de enaltecer tu nombre y tu honor, los hacían pedazos porque todo el mundo sabía que lo que había de fondo era que le prestabas la señora al emperador y luego te hacías el "occiso".

Así es como (dicen) nace la historia de los pobres cornudos.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Juan Carlos Martínez: ¿Cuál es la palabra correcta? ¿enquilosar o anquilosar? ¿Cuál es el significado exacto de este verbo?

LE RESPONDO: Lo correcto es anquilosar, que significa entorpecer, detenerse una cosa en su progreso.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Ya para cuando se entera el cornudo, es porque ya lo sabe todo el mundo.