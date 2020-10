Al menos cuatro pueblos perderían su 'magia'

La Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHM) manifestó que al menos cuatro Pueblos Mágicos en Coahuila, podrían perder la denominación, toda vez que el Gobierno Federal eliminará esta designación a aquellos que no cuenten con los parámetros, no obstante, no cuentan con los recursos suficientes para realizar las mejoras.

Héctor Horacio Dávila, presidente de la asociación, resaltó que los Pueblos Mágicos se vieron afectados este año en los recortes de los subsidios. Informó que cada año los siete municipios de Coahuila con esta denominación recibían diez millones de pesos por parte del Gobierno Federal, con los cuales se hacían obras de infraestructura. Resaltó que pese a que los recursos se utilizaban para las atracciones turísticas, esto no fue tomado en cuenta. Consideró que lo anterior se trata de un doble golpe, esto toda vez que, además de no recibir recursos para las mejoras, los municipios que no cumplan las evaluaciones, que serán anuales, podrían quedar fuera. Indicó que ahora se evaluará a cada uno de los 121 municipios de todo el país que cuentan con este nombramiento para determinar si continúan, o no, con esa denominación. Señaló que el Gobierno Federal manifestó que los pueblos que no cuenten con al menos el 20 por ciento de los parámetros, perderán la denominación. EN RIESGO Dávila Rodríguez resaltó que en Coahuila hay tres o cuatro que pueden perder la denominación que son Parras de la Fuente, Guerrero, Candela y Múzquiz. Señaló que es momento que la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos atienda esta situación, dado que estos municipios, son los que requieren de más fortalecimiento en diversas áreas, pero no cuentan quizás con los fondos para realizar las mejoras. "Parras está muy maduro, pero tiene su población que está creciendo, hay que tener un comité robusto y trabajar en ello. Guerrero le falta infraestructura, el otro es Candela, les falta y el que está en la línea es Múzquiz, hay que ponerse las pilas en la Secretaría, los apoyamos", indicó. Dávila Rodríguez recalcó que es de vital importancia que se mantengan estas denominaciones, sobre todo porque los siete Pueblos Mágicos son atractivos que generan derrama económica millonaria al concentrar casi el 60 por ciento de todo el turismo en Coahuila, durante las temporadas vacacionales.