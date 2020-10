La Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHM) manifestó que al menos cuatro Pueblos Mágicos en Coahuila, podrían perder la denominación, toda vez que el Gobierno Federal eliminará esta designación a aquellos que no cuenten con los parámetros, no obstante, no cuentan con los recursos suficientes para realizar las mejoras.

Héctor Horacio Dávila, presidente de la asociación, resaltó que los Pueblos Mágicos se vieron afectados este año en los recortes de los subsidios. Informó que cada año los siete municipios de Coahuila con esta denominación recibían diez millones de pesos por parte del Gobierno Federal, con los cuales se hacían obras de infraestructura. Resaltó que pese a que los recursos se utilizaban para las atracciones turísticas, esto no fue tomado en cuenta. Ver más: Al menos cuatro pueblos perderían su 'magia' en Coahuila 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste