Denuncia por tortura e intento de homicidio a su pareja en San Buenaventura

"Sentí morirme en aquel cuarto de hotel, escuchar sus palabras llenas de coraje, me hacían pensar en mis hijos y en que no me matará" cuenta Nidia Rosaura “M”, joven madre de 35 años de edad, habitante de San Buenaventura.

La relación de concubinato de tres años se tornó agresiva, y la joven madre de dos pequeños decidió dejar a su pareja, Santiago "M" de 34 años. Este hombre inició su escalada violencia hacia su pareja por celos, primero con agresiones verbales, insultos y palabras altisonantes, para después pasar a los golpes, torturas psicológica y física y amenazas de muerte. El pasado 15 de septiembre Nidia salió de su casa a una tienda de conveniencia en su automóvil, alrededor de las 10 de la noche para comprar cosas que servirían en el desayuno del día siguiente. En esos momentos recibió una llamada telefónica de su pareja, Santiago, quien le dijo que se llevaría a los niños y los mataría, por lo que la joven madre retornó a su vivienda y al ver que su ex pareja salía a toda velocidad de su casa y fue tras él, pensando que efectivamente se había llevado a sus hijos. Pero al seguirlo, él ingresó a un hotel ubicado a en la Carretera Federal 30 entre San Buenaventura y Nadadores, hasta los cuartos del fondo. Bajó de su vehículo y sometió a la mujer y la introdujo a la fuerza a la habitación número 53 donde la privó de la libertad y la torturó durante tres horas. Nidia, imposibilitada para defenderse recibió insultos, humillaciones, golpes, mordeduras en la cara, en sus pechos y quemaduras de cigarro en su rostro y cuerpo. El sujeto incluso intentó degollarla con el filo de una lata de aluminio y trató de asfixiarla. 180 minutos después de las torturas, la dejó salir de la habitación y le ordenó que fuera a su casa y regresara con sus hijos, o la mataría si no obedecía. La joven, lesionada y teniendo por su vida y la de sus pequeños no regresó y buscó apoyo y refugio con familiares suyos. Estos la apoyaron y la llevaron a buscar asesoría e interponer la denuncia correspondiente al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Agencia Especializada en delitos de violencia de género le dio seguimiento capturaron a Santiago el lunes 5 de octubre por detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El Centro de Empoderamiento para las Mujeres y la FGE obtuvieron como fecha el viernes nueva de octubre para la audiencia inicial ante un juez de control. La representación social y el organismo de defensa de las mujeres buscarán que el Juez de Control vincule a Santiago por el intento de feminicidio de Nidia Rosaura.