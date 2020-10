¿iPhone 12? Apple anuncia evento y la red reacciona con memes

Después de que varios terminaran decepcionados por no recibir noticias del iPhone 12 en el evento de Apple que se realizó el pasado mes y que la red se llenara de memes en torno al tema, Apple revive la esperanza del público con un nuevo anuncio.

Como era de esperarse el iPhone 12 volvió a convertirse en tendencia entre el público en la red tras esta noticia, esperando contar pronto con novedades de la serie de teléfonos que serían compatibles con la red 5G.

