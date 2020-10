Va PAN contra realización de consulta el día de la elección

El coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Mauricio Kuri adelantó que el blanquiazul votará contra la propuesta de Morena para que la consulta popular se lleve a cabo el mismo día de las elecciones y acusó que el partido del Presidente de la República busca sacar provecho y raja política para influir en el voto de los mexicanos.

En conferencia de prensa, Mauricio Kuri acusó que este tipo de modificaciones evidencia el miedo que tiene Morena de perder las elecciones intermedias, por lo que busca distraer la atención de los mexicanos.

“Yo estoy convencido de que Morena busca sacar provecho y raja política con miras a influir en el voto de los mexicanos. Este partido no hace más que evidenciar un miedo que tienen para perder las elecciones intermedias. Y al no tener ningún resultado, están buscando distraer la atención de los mexicanos en que si aplican o no aplican la ley. Por eso coincido plenamente con lo que dice mi presidente, en el sentido de que es más importante en este momento apoyar a los mexicanos con un Ingreso Básico Universal”, explicó.

“Por supuesto que vamos en contra, aquí la pregunta que quieren hacer es si se aplica o no aplican la ley, lo que deberían de hacer nada más es aplicarla, no gastar 8 mil millones de pesos para una consulta que no tiene razón de ser, que es totalmente inocua y, por supuesto, que creemos, nosotros, en que este es solamente un distractor político, ellos quieren sacar raja política para incluir las elecciones del próximo año. Estamos totalmente en contra los 25 senadores de Acción Nacional”, agregó el líder de los panistas en el Senado.