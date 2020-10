Bomberos corren al rescate de un gato atrapado y se llevan una sorpresa

Llamó a las autoridades y los bomberos acudieron al rescate, sólo para descubrir que no había ningún animal vivo, sino que se trataba de un muñeco de peluche de gato, que se movía gracias a unas pilas, recoge la agencia UPI.

Alan McElligott, el hombre que creyó ver al gato, publicó la historia en su cuenta de Twitter, tomando con buen humor la confusión.

"El cuerpo de bomberos finalmente apareció y usó sus pesadas herramientas para abrir el contenedor. Una vez que se abrió, no había señales de los gatos, así que el bombero miró a su alrededor, movió algunas piezas de ropa y recogió el juguete. Los dos agentes comunitarios, tres policías y los dos bomberos, se echaron a reír. Me puse rojo y me disculpé. Luego nos fuimos todos lo más rápido posible", relata Alan.

I went to a recycling bin to dump old clothes. heard the cries of a cat inside, so called local police to get it out. Police confirmed cat cries. 90 min later, Fire Brigade came to break open the bin. the “cat” turned out toy, battery-powered one, with very convincing meows! pic.twitter.com/i39vJzro6B