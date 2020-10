AMLO acusa que mal manejo de presas provoca inundaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que en 15 días viajará Chiapas para realizar una gira de trabajo por la presa Ángel Albino Corzo, Peñitas, con el objeto de "tomar decisiones" para evitar inundaciones en la planicie de Tabasco por el mal manejo de las presas.

"La semana que viene voy a ir a Oaxaca, Chiapas y Tabasco, quiero ir a presa Peñitas, porque vamos a tomar decisiones para que ya nunca más se vuelva a inundar la planicie de Tabasco, porque la inundación se debe no solo a los lluvias, sino al mal manejo de las presas", señaló AMLO.

En su conferencia de prensa, López Obrador acusó que debido a la Reforma Energética las "presas que no turbinan, no generan energía, para no hacerle competencia a los particulares".

"Entonces se llenan las presas de agua, cuando llueve o cuando hay tormentas o huracanes, pues las tienen que desaguar, sueltan el agua e inundan, porque en las modificaciones que han hecho a las leyes, las hidroeléctricas no están consideradas como estratégicas y no les permiten subir energía a la línea, de lo más absurdo que puede haber", acusó.

AMLO visitará Chiapas para

Por último, AMLO lamentó que todavía hay cosas que se mantienen "por inercia" debido a que sigue la misma actitud del pasado régimen.