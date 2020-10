NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Bruce Springsteen no sólo lanzará un álbum de rock este mes, también estrenará un documental sobre cómo hace su música.

Bruce Springsteen’s Letter to You incluirá presentaciones de la E Street Band, imágenes de estudio y material de archivo inédito, como “una mirada tras bambalinas del proceso creativo del artista emblemático”, dice un comunicado.

Fue escrito por Springsteen y dirigido por su colaborador frecuente Thom Zimny. Se estrenará en Apple TV+ el 23 de octubre, el mismo día que sale a la venta el álbum Letter To You.

Letter To You, grabado en tan sólo cinco días, incluirá nueve canciones nuevas además de nuevas grabaciones de tres temas inéditos que anteceden al álbum debut de Springsteen de 1973, Greetings From Asbury Park, N.J. Éstas son: Janey Needs a Shooter, If I Was the Priest y Song for Orphans.

Acompañan a Springsteen en Letter To You Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano y Jake Clemons. El álbum fue producido por Ron Aniello con Bruce Springsteen.

EL ORIGEN

Springsteen comenzó su carrera musical a finales de la década de 1960 tocando con grupos como Steel Mill y Dr. Zoom & the Sonic Boom.

En 1972 firmó un contrato discográfico con Columbia Records y publicó Greetings from Asbury Park, N.J., su primer álbum de estudio con el respaldo de E Street Band, su principal grupo de apoyo en sucesivos trabajos.

A lo largo de su trayectoria musical, que abarca más de cinco décadas hasta la actualidad, ha publicado trabajos como Born to Run (1975), Darkness on the Edge of Town (1978) y The River (1980), valorados por la crítica musical como tres de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos.

Además de su faceta como músico de rock, Springsteen grabó varios trabajos orientados al folk como Nebraska (1982), The Ghost of Tom Joad (1995) y Devils & Dust (2005).

Su popularidad se consolidó con el lanzamiento de Born in the U.S.A. (1984), un álbum que vendió más de quince millones de copias en los Estados Unidos y alcanzó el primer puesto en varios países, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido.