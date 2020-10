Buscan estados de México aislar contactos por COVID-19

A diferencia del Gobierno federal, entidades como la Ciudad de México, Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Nuevo León y Baja California realizan una búsqueda intencionada y aislamiento de contactos por COVID-19, señaló Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

"Pero ha sido por una decisión y política estatal, la política federal ha sido no hacer pruebas y dejar que las personas se queden con sus síntomas de sospecha y no hacer acciones proactivas de contención", detalló.

Para el especialista, las autoridades federales han decidido no hacer seguimiento de contactos y contenerlos si no dejar que la epidemia siga su curso.

Explicó que la prueba no cambia el tratamiento, pero desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica sí es esencial para ubicar y aislar contactos.

"La única forma de hacer las cosas como se debe, es detectar a las personas, confirmar por laboratorio que se trata de casos de COVID y, entonces, ya sea ambulatorios u hospitalizados, hacer todo el rastreo de sus contactos para aislarlos y de esa manera entonces hacer la contención de los brotes en la comunidad".

Indicó que no hay argumento que sostenga el por qué no hicieron los test ni siquiera a la totalidad de pacientes hospitalizados.

De los 185 mil 209 casos sospechosos de SARS-CoV-2 a los que no se les tomó una muestra, el 7 por ciento, es decir, 12 mil 964 fueron pacientes hospitalizados a los que, en teoría, debió aplicarse.

Inicialmente, según las autoridades sanitarias se determinó realizar el test al 100 por ciento de pacientes graves y hospitalizados y a uno de cada 10 de los ambulatorios.

"Meses después resulta que ni siquiera eso estaban haciendo bien. De por sí hay muchas personas que están en la comunidad infectadas, que por falta de pruebas no se supo que estaban infectadas; ahora incluso hay personas que eran sospechosas, que se acercaron a los servicios de salud y ni siquiera a ellos se les hizo pruebas.

"El problema no es tanto por qué no hicieron estas pruebas, sino que la falta de éstas y un diagnóstico confirmatorio en esos individuos contribuye a que no se hagan las medidas de contención que ayudarían a realmente limitar el contagio de las personas", consideró.

La Secretaría de Salud ha reportado que a los casos considerados como sospechosos se les han aplicado pruebas que han resultado fallidas y a otros aun hospitalizados no se les aplicaron.

Se dio a conocer el 28 de septiembre que México registraba pérdidas por alrededor de 28 millones de pesos por 93 mil 803 muestras de COVID-19 que resultaron fallidas, pues no llegaron a los laboratorios o al arribar no cumplían con la calidad requerida para su análisis.