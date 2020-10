Presumen freno de caravana migrante

México y Guatemala lograron disolver la caravana migratoria que buscaba llegar a Estados Unidos pese al riesgo de coronavirus, aseguraron ayer autoridades de dichos países.

El mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei afirmó que por lo menos 3 mil 300 migrantes hondureños que viajaban en caravana fueron detenidos y deportados, reportó la agencia AP.

Según el Instituto Guatemalteco de Migración, se han ubicado a pequeños grupos de migrantes de cinco a 10 personas en Izabal.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esos "pequeños grupos" no representan un problema debido a la labor de los Gobiernos centroamericanos.

La caravana de migrantes hondureños, que salió el 30 de septiembre de an Pedro Sula, Honduras, se formó con varias semanas de antelación a través de redes sociales en medio de la campaña política de Estados Unidos para las elecciones presidenciales de noviembre.

Al llegar a Corinto, en el departamento de Cortés, el grupo rompió un cerco policiaco para ingresar por la fuerza a territorio de Guatemala.

En tanto, en territorio mexicano fue desplegado un operativo de contención en la frontera sur, con retenes en Tabasco y Chiapas.

"Ya la mayoría de los integrantes de esta caravana han regresado a Honduras de Guatemala", dijo ayer López Obrador durante su conferencia en Palacio Nacional .

"De todas maneras, nosotros vamos a seguir observando esta situación, pero ya no hay el número de personas que se pensaba iban a entrar al país. Se hablaba de 2 mil 500 integrantes, ya no, son muy pequeños grupos, no hay ningún problema. Es, vamos a decir, el regreso a la normalidad. De todas maneras, sí hay un plan especial en la frontera sur, estamos ahí pendientes".

Los gobiernos de Honduras y Guatemala, expuso, ayudaron a convencer a los migrantes de que no había condiciones sanitarias y que había que actuar de manera distinta.

Ventiló que desde el viernes le pidió al canciller Marcelo Ebrard que estableciera comunicación con los gobiernos de Honduras y de Guatemala, para coordinar acciones.