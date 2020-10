Hay 140 indagaciones contra funcionarios

La Fiscalía Anticorrupción informó que hasta el momento se han registrado alrededor de 140 denuncias contra exalcaldes y alcaldes de Coahuila, en las cuales existen hasta 15 faltas o delitos por denuncia.

Jesús Homero Flores Mier, fiscal de la dependencia, informó que de éstas, 100 fueron presentadas por la Auditoria Superior del Estado (ASE), mientras que 40 fueron iniciadas por la misma Fiscalía.

"Tenemos alrededor de 100 de la Auditoria Superior, más otras 40 que fueron presentadas por ciudadanos y que fueron iniciadas por la fiscalía que hemos iniciado de oficio", dijo.

Indicó que éstas fueron presentadas por peculado, abuso de autoridad, contratación ilícita que son los delitos más complejos.

En relación a las acusaciones de administraciones del año 2013-2014, existen denuncias con más de cien hechos.

"Tenemos que ir revisando cada uno de los hechos, hay más de quince por denuncias y algunos resulta que son responsabilidades administrativas o faltas que no son delitos", mencionó.

Añadió que además se ha revisado el Código Penal vigente, pues en el nuevo sistema penal existen modificaciones a los delitos.

Indicó que será en esta semana que se lleve a cabo un juicio en la región Carbonífera contra un exalcalde por distintos hechos.

Homero Flores indicó que las denuncias se tienen contra 38 municipios, desde administraciones pasadas hasta recientes, es decir del año 2018 y 2019.

Aunque no especificó los municipios, el fiscal anticorrupción aclaró que no en todos los casos los acaldes son los responsables, si no quien ejecuta o aplica los recursos.

Resaltó que en total se tienen alrededor de 345 carpetas de indagación por diversos delitos de corrupción contra diversos actores, de las cuales 33 han sido judicializadas, mientras que otras han concluido con acuerdos reparatorios.

"En lo que va del año hemos recabado un millón seiscientos mil pesos que se han dado a los ofendidos, que es en el caso de algunas dependencias", dijo.

Por otro lado, por lo corresponde a la acusación del exalcalde de Ramos Ramón "NN", Homero Flores manifestó que al tratarse de un caso que se encuentra en el pasado sistema penal, está siendo indagado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

Fue la semana pasada que se dio a conocer que el ex alcalde Ramón y el extesorero, Vicente "NN", del municipio de Ramos Arizpe, fueron vinculados a proceso por peculado en perjuicio de la administración municipal 2013-2014.

Los dos se encuentran dentro de un proceso bajo el sistema penal tradicional en Saltillo.

Tras llevarse a cabo la primera audiencia, el juez determinó que ambos deberán mantenerse en el penal varonil, pues los delitos por los que se les acusan son graves.