Vibremospositivo

En nuestro día 110 meditamos hasta Atlanta, Estados Unidos, con nuestra querida Mercedes Guzmán sobre lo importante de caminar en esta vida, y no importa lo que pase, siempre hay que estar agradecido por levantarnos un día más.

Nuestro gran invitado fue mi amigo y gran ejemplo de vida, el lagunero, Salvador Corral, o como le dicen en mi ciudad "Chiva".

Salvador nos cuenta su increíble historia de fe, y nos relata como en la adolescencia hubo un momento que lo marco y fue irse a vivir un año en la sierra de Durango como voluntario para llevar la palabra a comunidades humildes, donde aprendió muchísimo al observar que hay otras realidades y la sencillez que tienen las personas.

La vida lo volvió a sorprender cuando a su esposa, hace dos años y medio le dio un paro cardio respiratorio inesperado, y la consecuencia fueron secuelas en su cuerpo y a nivel neurológico. Salvador tiene dos hijas chiquitas y a raíz de esto la vida le dio un giro de 180 grados.

Salvador nos cuenta que ha sido una situación difícil, ha tenido momentos complicados, pero él siempre fue muy positivo y fue hacia adelante.

Cuando sucedió lo de su mujer, hubo una campaña de donación muy grande llamada #chelaal100 para ayudar a buscar tratamientos, se llegó a la meta y él está más que agradecido por eso.

Nos dice que es válido llorar, expresarlo, pero que luego hay que seguir adelante, él era una persona que antes no lloraba y a raíz de todo esto se ha abierto mucho más.

Su mujer ha avanzado muchísimo y eso es gracias a que van avanzando juntos, de la mano, de Dios, pero para Salvador a veces se hace muy difícil, no poder charlar con ella y tener que hacerse cargo solo de sus dos hijas, pero no va a detenerlo eso si no que al contrario le da más fuerza para no detenerse y seguir adelante.

Hay que tener fe y esperanza que todo va a cambiar, no dejar que las cosas se estanquen porque se mueren, siempre hay que estar en movimiento.

Salvador nos dice que hay que mantenerse positivo y así las oportunidades se van a presentar. Vivir el día a día y saber hacia dónde uno va y a fónde quiere llegar.

Se pueden hacer donaciones, contactándonos por Facebook e Instagram @chelaal100.

Salvador, gracias por darnos un mensaje tan poderoso e increíble, tú y Marcela convirtieron una situación inesperada en un recordatorio sobre lo importante de la familia, el amor y dios.

Gracias por demostrarnos con el ejemplo, que todo es posible, gracias Marcela por siempre ir para adelante, y gracias a Dios por tomarnos de la mano para continuar.

Y tal como comentaste, al escribir estas líneas, me emociono al punto de las lágrimas, sintiendo profundo, se vale sentir, recordar, para avanzar y saber que todo es un plan perfecto, que somos muchos los que queremos un mundo mejor, haciéndolo desde nosotros mismos. De nuevo, gracias Salvador y familia, por recordármelo, por recordárnoslo.

