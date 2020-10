Condenan aspirantes a dirigencia de Morena que TEPJF busque frenar encuesta

Los aspirantes a la dirigencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado así como Yeidckol Polevnsky condenaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busque dejar sin efectos el proceso de encuesta para la renovación de dirigencia del partido.

A través de redes sociales, los candidatos expresaron su molestia luego de que el domingo circuló un documento en el cual el tribunal pretende dejar sin efectos el proceso de encuesta para la renovación de la dirigencia nacional de Morena.

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, calificó como un atropello a la democracia mexicana la intención del Tribunal, al retractarse del proceso interno de Morena.

"Los principios vencieron al dinero y el TEPJF entrega la victoria deliberadamente al dinero y al caciquismo", fue parte del mensaje de Muñoz Ledo.

Señaló que si bien se suspendió la sesión en la cual se daría a conocer y se votaría el proyecto para suspender la elección morenista, las bases del partido deben continuar presionando.

Mientras que el diputado de Morena y aspirante a la dirigencia, Mario Delgado, advirtió que está en juego la credibilidad del propio Tribunal Electoral cuando se tiene en camino el proceso electoral del 2021. Consideró que la resolución tiene el interés de que él no gane la Presidencia de Morena.

"Hay muchas resistencias y está claro que vamos a delante en prácticamente todos los sondeos y hay un interés en que no lleguemos a la dirigencia de Morena".

"Es grave que el TEPJF se retracte de sus resoluciones, lo que está en juego es su credibilidad y es delicado porque será el árbitro para el 2021", sostuvo el aspirante a dirigente nacional de Morena.

Pidió actuar con responsabilidad y generar certidumbre, y destacó que con esta decisión está sembrando dudas, pese "a la ratificaron de la convocatoria del INE que ellos mismos realizaron en sus términos".

Consideró contradictorio el proyecto de sentencia que se propone en el TEPJF, respecto a la dirigencia de Morena.

"Hay cosas que ya habían sido juzgadas, independientemente del daño a nuestro movimiento, preocupa la credibilidad de la institución".

"La semana pasada ellos ratificaron la convocatoria del INE en sus términos, ellos mismos en su última sesión y una semana después parece que ya no gustó, no sé qué vieron en esta semana que no habían visto durante todo el proceso", expresó.

Indicó que el concluir el proceso de renovación de Morena mediante encuesta, dará una dirigencia con autoridad y legitimidad.

"Es algo que solo Morena puede ser y eso da autoridad moral, da autoridad política, te da la posibilidad justamente de convocar a la unidad y de ponernos a organizar ya a la gente rumbo al 21, que es realmente lo importante, lo que nos toca hacer como militantes y simpatizantes", expresó.

Por su parte, la aspirante Yeidckol Polevnsky pidió al Tribunal apegarse a las resoluciones del estatuto de Morena.