VIRAL: Fotografía de gato 'sobre las nubes' se convierte en material de memes

Identificada como Amanda en Twitter, la mujer compartió la foto que tomó del reflejo de su gato desde una ventana, lo que se convirtió en una ilusión óptica que parecía mostrar al felino sobre las nubes como una 'deidad'.

"Tomé una foto de mi gato mirando por la ventana y accidentalmente lo convertí en una especie de dios", detalló Amanda en la publicación, misma que no tardó en llenarse de respuestas de usuarios convirtiendo la imagen en un meme.

Took a pic of the cat lookin out the window and accidentally turned him into some sort of god. pic.twitter.com/xjN4W6peSJ