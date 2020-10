Policías estadounidenses 'detienen' a mapache por intentar colarse en un vuelo

El animal fue detenido y asegurado en un recipiente plástico por la policía, para después ser liberado en un bosque cercano.

"Los oficiales de la División de Aviación capturaron a esta criatura que intentaba colarse en un vuelo en el Aeropuerto Internacional Buffalo-Niagara anoche, fue entrevistado y devuelto al bosque con una advertencia severa", agregó la Policía de tránsito de la NFTA (Autoridad de Transporte de la Frontera del Niágara).

Aviation Division Officers captured this critter attempting to sneak onto a flight at the Buffalo-Niagara International Airport last night, he was interviewed and released back into the woods with a stern warning. @BUFAirport @NFTANewsroom pic.twitter.com/LpYYrmD4qE