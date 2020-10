Estudiantes caen de la azotea de un edificio intentando tomarse una selfie

Un par de jóvenes cayeron desde la azotea de un edificio de cuatro pisos luego de que se encontraran ahí en una fiesta y al momento intentaran tomarse una selfie.

Las dos estudiantes universitarias de Filadelfia, ambas de 19 años, sobrevivieron a la caída y fueron hospitalizadas, sin embargo, una de ellas se encuentra en estado grave, aunque estable, reporta la cadena WPVI de Pensilvania.

Se encontraban en una reunión de estudiantes cuando se juntaron para posar juntas para una fotografía. Es entonces que cayeron hacia un callejón. Una de ellas sufrió heridas en pierna y tobillo, pero la otra, la que está en estado crítico, tiene lesiones en múltiples partes de su cuerpo.

No es la primera vez que un estudiante universitario cae desde el techo en estos edificios; ya en 2013 se había presentado un incidente similar. "No hay suficiente espacio para que no te caigas. Así que si estás bebiendo y te topas con la barra, es muy fácil deslizarse porque solo queda un pequeño espacio entre tu rodilla y tu cadera" cuenta Arnav Johri, estudiante de la Universidad de Temple, a Yahoo News.

La policía de Temple ahora investiga el caso.