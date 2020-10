Debate del cocol

Para lo que llama Trump la elección más importante en la historia de su país, el primer debate de esta elección (27.8.2020) estuvo del cocol, como decimos en buen mexicano.

Entre otras encuestas, las de C-span y Telemundo dieron por triunfador al propio presidente, igual Doug Schoen en Fox News, quien dijo: "Aunque, en términos de estilo, el presidente Trump fue el claro ganador: tuvo el control de la conversación y de la discusión, y si acaso no resultó presidencial, ciertamente estuvo más al mando".

Biden, por su parte, no la hizo, es cierto, entre otras cosas porque no mantuvo la calma y eso es condición sine qua non en este tipo de cosas. El demócrata dijo: "Trump es el peor presidente de la historia de EUA y un payaso".

Infobae dice: Hubo una suerte de empate técnico, con una diferencia leve, de entre 3 % y 5 %, a favor del presidente. La cadena ABC, en cambio, favoreció al demócrata.

"Un descarrilamiento" fue el primer titular de "Político". "Primer debate lleno de intercambios exaltados e insultos". Fox News. "Debate demente", y Breitbart News; "Agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate". Los tradicionales The New York Times, y The Washington Post coincidieron más o menos en este tipo de opiniones: "Ataques personales e intercambios afilados marcan el turbulento primer debate presidencial".

Para extranjeros que lo presenciamos: El ataque y la falta de cortesía fue lo central, pero además la carencia absoluta de cohesión:

"Si bien el debate fue contencioso, y en ocasiones se puso personal, careció de sustancia real que pudiera cambiar las actitudes de alguna forma significativa". Se dijeron cosas absurdas sobre el futuro de la actuación presidencial en el país.

Joe Biden, candidato demócrata, quiere regalar dinero a los inmigrantes ilegales en materia de salud. No entiende que estos migrantes no son limosneros, sino gente que quiere trabajar y que ha ayudado a la potencia desde muchas décadas atrás. Trump vuelve a atacar a los inmigrantes llamándolos "criminales".

Trump dice: "Joe Biden puede afirmar que es un aliado de la luz, pero cuando se trata de su agenda, Joe Biden quiere mantenernos completamente en la oscuridad". Estados Unidos no es una tierra envuelta en tinieblas.

El presidente de Estados Unidos defendió su estrategia frente al coronavirus, que se ha cobrado ya más de 180 mil muertes en el país. "Mi Gobierno tiene un enfoque diferente. Para salvar tantas vidas como sea posible, nos centramos en la ciencia, los hechos y los datos", aseguró Trump durante su discurso de aceptación de la candidatura a la reelección durante la Convención Nacional Republicana. "Antorcha que ilumina al mundo entero. Estas son las elecciones más importantes de la historia de este país (...) Estas elecciones decidirán si salvamos el sueño americano o si permitimos que una agenda socialista demuela nuestro querido destino", había dicho Trump en su discurso ante la Convención Nacional Republicana desde la Casa Blanca, en el que aceptó la candidatura del partido para optar a un segundo mandato.

"Me retiré del terrible acuerdo nuclear con Irán… Reconocí la capital verdadera de Israel y trasladé nuestra embajada a Jerusalén… Reconocimos la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán y logramos un acuerdo de paz con EAU… Erradicamos al 100 % al Estado Islámico y matamos a su líder… Eliminamos al principal terrorista del mundo: Quassim Suleimani… Hemos mantenido a EUA fuera de guerras y ahorramos el dinero para invertirlo a nuestras Fuerzas Armadas". Pura locura.

Y finalmente Trump exhibió ante el mundo el patético caso del hijo de Biden, adicto a las drogas, que "solo ha tenido un empleo desde que su padre es vicepresidente"…

En fin, Después de semejante debate -que no lo fue- los gringos deben estar temblando… Pero también el resto del mundo.

P. S. Si los demócratas hubieran elegido a Sanders, otro gallo les hubiera cantado.