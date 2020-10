Luego de que ayer sábado el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) realizó su manifestación más numerosa y extendió su plantón que tienen el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a sus opositores que no habrá represión, pero les pidió "no comer ansias" y esperar a que haya elecciones del próximo año y la revocación de mandato en 2022 donde podrán resolver sus diferencias, pero de momento "vamos a seguir gobernando el país".

Al supervisar obras de mejoramiento urbano, el titular del Ejecutivo federal manifestó que "no tiene la menor duda" de que sus opositores desean conservar el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, pero reiteró que él cuenta con el respaldo del 70% de los mexicanos.

"Aprovecho para decirles a nuestros opositores que los vamos a respetar siempre, que no habrá represión porque no somos iguales, nada más lo único que queremos es que se esperen, ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias, porque ellos quieren conservar el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, de eso no tengo la menor duda.

"Nosotros queremos cambiar, queremos transformar, esas diferencias que tenemos que son de fondo se pueden resolver por la vía democrática, con el método democrático, habrá elecciones el año próximo en junio, en todo el país luego yo me voy a someter a la revocación del del mandato".

Acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich y de su gabinete de seguridad, el mandatario aseguró que respetará lo que se decida en la consulta de revocación de mandato.

"Porque soy demócrata y en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita, acepto esas reglas de modo que lo único que les pido a los conservadores es que no coman ansias, que ya vienen esas dos fechas y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática si así lo decide el pueblo entonces tengamos nosotros que retirarnos, en tanto nos apoya el pueblo, vamos a seguir gobernando el país".

El presidente López Obrador aseguró que según encuestas cuenta con el respaldo del 70% de los mexicanos y "yo no creo que se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo".

"Tengo muy claro que lo fundamental es atender, servir al pueblo y por eso vamos a poder salir adelante, vamos a poder a llevar adelante la transformación de la vida pública de México", aseveró.

Ayer sábado, dos semanas después de haber iniciado sus movilizaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Frente Nacional Anti-AMLO realizó su marcha más grande para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Plaza de la Constitución, espacio predilecto del Ejecutivo para realizar sus mítines, en esta ocasión fue ocupado por miles de personas que, con el puño en alto, gritaron: "¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López!".

La movilización fue convocada el 29 de septiembre, horas después de que el Mandatario declarara que si en alguna ocasión había una movilización de 100 mil ciudadanos en su contra, y si las encuestas de opinión no le favorecían, dejaría su cargo.

En sus redes sociales, el Frenaaa presumió la participación de 160 mil personas en el movimiento, pero horas después el gobierno de la Ciudad de México informó que sólo habían sido 8 mil.