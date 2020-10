La Columna de Rosell

Y de repente se abre el panorama para Santos Laguna, dos victorias seguidas y de regreso a la pista. En estos momentos regresó a los puestos de repesca y el futuro se ve promisorio, de los cinco partidos que le restan cuatro son en su fortaleza del Corona. De los cuatro en casa solo Pachuca se encuentra en la vasta zona de calificación. Xolos, Mazatlán y San Luis navegan en la parte final de la tabla. Alcanzar a los cuatro punteros es factible pero muy difícil.

Los Guerreros están cerca del octavo escalón que para efectos reales vale lo mismo que ser quinto, es decir del cinco al ocho reciben el único partido de repechaje. Del nueve al doce tendrán que visitar. El octavo puesto es sumamente factible y nada despreciable para las aspiraciones de meterte a la liguilla.

Santos no ganaba dos seguidos desde que ganó tres consecutivos en el malogrado torneo de las diez fechas el Clausura 2020, los laguneros vencieron a Tigres, Bravos y Atlas en la 6, 7 y 8. Digamos que en forma oficial fue en el Apertura 2019 la última vez que había ganado dos consecutivos, derrotó al América y al Cruz Azul en la 17 y en la 18.

Ahora, dos victorias seguidas como visitante, hay que remontarnos al Clausura 2018 cuando venció en la diez al Necaxa 1-2 y a su cliente favorito el Puebla en la doce 0-1, partidos dirigidos por Robert Dante Siboldi. Llama la atención que a pesar de sus buenos números Guillermo Almada hasta este viernes pasado pudo ligar dos victorias como visitante.

Otra estadística que habla de la debilidad histórica de Santos como visitante, es que apenas este viernes logró cortar una racha de 35 partidos permitiendo uno o más goles, estuvo a punto de dejarla en 34 en Toluca, pero el gol de Michael Estrada al 92 lo impidió, pero para eso está su mejor cliente, la franja, ocho seguidos sin perder en Puebla y quince en general.

La verdad es que la suerte y el arbitraje inclinado a su favor ayudó mucho a los guerreros en el primer tiempo, donde los camoteros pudieron anotar al menos dos, pero lo que no fue casualidad fue la manera en que en los noventa minutos Santos colgó el cero. Gran actuación de la defensa sobresaliendo los centrales y el guardameta.

Rodríguez, Acevedo y para mí el mejor de todos Matheus Dória se fajaron en serio, es más los defensores centrales atajaron más disparos que el propio arquero. Siempre llegaron justo a la cita para rechazar los tiros de Amaury Escoto, Osvaldo Martínez y compañía. Diego Valdés no pudo jugar por una lesión muscular, entonces la idea de Almada era atacar por fuera con Garnica y Sandoval y dotar de centros a los dos nueves, Furch y Rivero. Ni Gael, ni Brayan dieron un buen partido. Por el centro nadie aportaba imaginación, ni Cervantes y mucho menos Gorriarán, estos dos escudos se la pasaron estorbando al rival sin poder hacer gran cosa en la construcción de jugadas. El que destacó fue el lateral izquierdo David Andrade y no solo por su gol, (por cierto, lo firmaría Marcelo, ) si no a pesar de su escasa carrocería mete en serio y no se arruga.

Al termino del partido el técnico Guillermo Almada destacó sobre todo eso, la forma en que se fajaron sus muchachos, entregándose en cada jugada compensando lo errático de algunos pasajes, entregarse en el campo suele bastar para vencer a rivales como el Puebla.

Se viene la fecha FIFA, pero Santos y Xolos la aprovecharán para saldar el partido de la jornada doce, el juego será en el Corona el domingo once a las siete con seis, si el equipo de Almada quiere recibir en su fortaleza el partido de reclasificación esos tres puntos son vitales para buscar quedar entre el cinco y el ocho. Siempre Almada y Santos encuentran la manera de regresar a la pelea cuando los dábamos por noqueados.