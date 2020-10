Nuestros subagentes, disfrazados de notificador sin piedad, nos reportan que valiéndole no solo los terribles resultados económicos que les ha dejado la fastidiosa pandemia de coronavirus a miles de sufridos ciudadanos que perdieron sus empleos, sino también la recomendación que hizo el "Honorable" (léase con sarcasmo) Congreso de la provincia a los municipios para que incrementaran solo en un 3.5 por ciento las tablas de Valores Catastrales para el 2021, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, bajo el argumento de que "no se trata de perjudicar a nadie", justificó la autorización de las dichosas tablas que traerán consigo un alza en el Impuesto Predial para el año entrante en 4.5 por ciento para la mayoría de las colonias, un 5 para el sector rural y el 10 por ciento para vialidades y sectores residenciales. Muchos pegaron el grito en el cielo y salieron a recordarle a la Administración municipal que este 2020 a los sufridos contribuyentes ya los habían "castigado" con alzas del 10, 20 y 30 por ciento en el Predial.

También nuestros chismosos subagentes nos informaron que otro duro golpe al bolsillo del contribuyente fue proporcionado por los desconsiderados consejeros del Simas, quienes aprobaron un alza del 4 por ciento en las tarifas de agua potable. Los que están que no los calienta ni el sol son los suspirantes panistas que sueñan con una beca… Perdón, una curul en el próximo congreso local, quienes, a decir de los indiscretos subagentes, le mandaron decir a don Jorge entre sollozos: "ya no me ayudes, compadre". Por cierto, durante la sesión extraordinaria de Cabildo, donde se aprobó esta alza, a varios ediles les ganó el subconsciente, como al exlíder del PAN en Torreón y hoy becado de regidor Alberto Rosales, quien en su intervención dijo que "lo que estamos tratando de evitar es que se erradique la corrupción". Por cierto, los de Morena agradecieron que el exmilitante de todos los partidos Ignacio Corona se haya ido de candidato para dejar en su lugar a Carlos Martínez, quien defendió hasta donde pudo el discurso de la Cuarta Transformación, en la negativa de aumentar los impuestos en el cobro del Predial.

Desde la "capirucha del esmog" nos reportan que aunque por falta de votos de los partidos de oposición por ahora se frenó la extinción de los 109 fideicomisos y fondos públicos, ya que Morena no alcanzó el quorum legal, el tema parece ser la "crónica de una extinción anunciada" y no hay visos de que el Gobierno Federal de la 4T vaya a dar marcha atrás en su obsesión de apoderarse de los recursos de esos fondos, pues, a decir de los subagentes, con doctorado en la cosa política, todo es plan con maña por las elecciones federales del próximo 2021 y es necesario tener con qué aceitar la maquinaria. Y mientras se descorre el velo, los subagentes nos informan que los integrantes del bloque de mandamases rijosos… Perdón, gobernadores de la Alianza Federalista, exigieron a los legisladores que dejen a un lado su "fe ciega" y paren esta medida, ya que desaparecer los fideicomisos no ofrece una alternativa eficaz o transparente para atender a la población que quedará en el limbo. Por lo pronto, el "góber" rijoso y epidemiólogo a quien a veces le da por hacerle al economista, Miguel Riquelme, también pegó el grito en el cielo en Piedras Negras y reprobó que el Gobierno federal vaya a sacrificar el Fonden para Desastres Naturales, el Fondo Metropolitano, programas de salud especiales, protección a periodistas, apoyo a la investigación científica y el deporte de alto rendimiento, entre muchos otros. Ah, ¿pero qué tal los 8 mil millones de pesillos que gastará el "preciso" en la pregunta que se hará a los mexicanos para enjuiciar a expresidentes y que deberá hacerse a lo largo y ancho de la república?

Y hablando del "góber" Riquelme, nuestros subagentes, que esperan la reapertura de las fronteras, nos informan que durante toda la semana se la pasó recorriendo las regiones del estado no solo para hacer campaña con sus candidatos y de paso asistir a las reuniones de los Subcomités COVID para evaluar el desarrollo de la pandemia e impulsar la vacunación contra la influenza estacional, sino que aprovechó para reunirse con integrantes de los Comités del ISN, a quienes les llevó las propuestas de obras, que en tiempos de sequía fueron recibidas con los brazos abiertos tanto por los empresarios como por los alcaldes, incluyendo a los de partidos de oposición como Morena y el PAN, quienes por lo visto ansían que haya movimiento económico y prácticamente lo urgieron a empezar los procesos, ¡pero a la de "ya"!

Nuestros subagentes, vestidos de carbonero al borde del llanto por la desesperación, nos informan que a quien ya le dicen el "ajonjolí de todos los moles" es al senador taurino-carbonero Armando Guadiana Tijerina. Un día se le "ocurre" organizar rueda de prensa para proponer que se vacíe la presa "La Amistad" de Acuña, y otro día le da por proponer que se desagüe la presa Falcón de Ciudad Guerrero, Tamaulipas, para que cubran la cuota de agua que el Estado de Chihuahua supuestamente no le ha entregado a Estados Unidos desde hace 10 años de su presa "La Boquilla". Al día siguiente don Armando busca los reflectores para apoyar la política de energías renovables de la Cuarta Transformación y los fines de semana acompaña, un ratito no más, en su proselitismo a los candidatos de su partido que sueñan con cobrar tres años en el Congreso de Coahuila. Y en toda esta promoción, nomás no ha sabido responder cuando los desesperados empresarios que no completan para pagar nómina le preguntan qué resultados hubo de la reunión que tuvieron él y otros senadores con el encargado de la oficina de la presidencia de la república, Alfonso Romo Garza, respecto a la manera en que "ayudarán" a las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila.

Por cierto, otro que anda en plena campaña por la silla grande del partido de moda, Morena, es el legislador federal Mario Delgado, quien se hizo el desentendido a nivel nacional por la "aparición" de espectaculares en diferentes puntos del país; según él, son atribuidos a la "horda de fans y seguidores" que tiene en toda la nación. Llamó la atención que, previo a su visita a La Laguna, los espectaculares con el rostro de don Mario tapizaron la hermana república de Gómez Palacio, donde curiosamente gobierna la alcaldesa de la alternancia Marina Vitela, a quien los líderes rebeldes de Morena en la región acusan de haber pagado con recursos públicos esta publicidad, estilo "bienvenida", pues lo que sí se sabe son las querencias entre la Federación y doña Marina, tanto que se ha convertido en la vocera en la región, como cuando salió a todos los medios a confirmar las investigaciones en contra de la alcaldesa priista Leticia Herrera. Dicen que la alcaldesa Vitela hasta de chofer le hizo y fue al aeropuerto de Torreón a recoger al diputado suspirante Mario Delgado para pasearlo por toda La Laguna.

Y hablando de la Administración de doña Marina, en las inestables redes sociales el regidor priista Paco Bardán denunció que una entrega de apoyos alimentarios que realizó el Ayuntamiento gomezpalatino cayó mal a los vecinos de la colonia El Consuelo, pues varios resultaron intoxicados. Para el acto la propia alcaldesa presumió la entrega muy sonriente en compañía del vicealcalde reconciliado Omar Castañeda, en un "acto de buena fe" que terminó con la supuesta intoxicación de dos menores por el alimento en mal estado. Las fotografías pronto se viralizaron por la fecha de caducidad del producto, que era el 31 de mayo del 2020.