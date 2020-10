VibremosPositivo

ENERGÍA Y PASIÓN

En nuestro día 109, estuvimos meditando con la llama violeta que nos enseña a transmutar, desde Uruguay, con nuestra querida Adriana Rodríguez. La llama violeta nos ayuda para darle una vuelta a los pensamientos y emociones y limpiar el cuerpo físico.

Nuestra gran invitada fue Carina Cevallos, mexicana, es licenciada en Administración de empresas y emprendedora hace cuatro años. Nos habló de energía y pasión.

Carina nos cuenta que estuvo 10 años trabajando como gerente en la tienda Starbucks, ella amaba su trabajo, le gustaba relacionarse con las personas, eso lo aprendió allí.

Tenía miedo de salir de la zona de confort, hasta que por cuestiones de la vida la despidieron de la empresa y descubrió que había vivido en automático, que eso no era lo que ella quería para su vida, así que decidió emprender.

Cuando inicio como emprendedora su principal objetivo era el dinero, con el tiempo se dio cuenta que eso no era lo importante. Nos recomienda tener otros objetivos antes que el dinero, ya que eso es efímero y se va.

Recomienda leer mucho para cultivar el pensamiento y crear abundancia y así el dinero llega solo.

Carina nos recomienda no solo leer si no también escribir, que es lo que queremos de nuestra vida y también lo que no nos gusta. Sacando las creencias limitantes de lado.

Carina nos dice que somos producto de lo que vemos, de lo que observamos, ella veía muchas novelas, películas, no leía, entonces hacia drama por todo y cuando cambió el chip de su cabeza y empezó a leer su vida comenzó a cambiar.

Es importante quitar el ego del medio y ser humilde. Carina nos da el tip de tener un mentor, si uno quiere cambiar su vida necesita un mentor, pero que tenga experiencia, no solo teoría, que haya vivido cosas.

Su pasión es que las personas puedan crear en sí mismas e inspirar personas para que sepan que pueden hacer lo que quieran. Nos dice que todo es perfecto, que aprendamos a vivir el aquí y el ahora. Cualquier cambio que uno quiera hacer comienza desde la mente y todos son posibles.

Carina aparte de guapa e increíble es mi prima, y aunque no la conozco físicamente por que hemos vivido en diferentes ciudades, nos conectamos de manera virtual y hoy somos amigos, la respeto y admiro a la distancia.

Gracias prima por impactar con tu energía sin importar barreras físicas y mentales, sin duda eres un ejemplo de constancia y perseverancia. Ya tendremos el tiempo de compartir de reír y de seguir transformando el mundo.

Y tú, ¿qué tanta pasión le pones a tus sueños ? Cuéntame a [email protected]