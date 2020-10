Joven termina con media cara paralizada tras aplicarse inyecciones faciales

Una joven china de 29 años terminó con media cara paralizada luego de someterse a unas inyecciones de relleno facial, con el objetivo de eliminar arrugas.

El pasado 12 de septiembre la mujer identificada como Zhao fue a una clínica de la ciudad de Hangzhou. Ya antes se había realizado este tipo de tratamiento de inyección facial, pero en esta ocasión, una semana después de habérselo hecho, despertó con media cara paralizada: la boca torcida, la ceja izquierda fruncida y no podía cerrar ni la boca ni el ojo izquierdo, recoge la agencia Ruptly.

"Cada día me veo en el espejo con una cara inexpresiva y me quiero morir", cuenta Zhao, quien agrega que no puede masticar bien y tiene que beber con un popote.

Los médicos no están seguros cuándo su cara regresará a la normalidad, o si lo hará del todo. El proceso de recuperación puede durar meses o años, pero quizá nunca suceda.

La afectada mientras tanto presentó una demanda contra la clínica de belleza a la que fue.