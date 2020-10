Actriz para adultos se desnuda en transporte público de Puebla a modo de protesta

La actriz de cine para adultos, Annie Sex Teen, causó sensación estos días en redes sociales tras protagonizar un video en el que se le ve desnudarse en un autobús de transporte público de Puebla, a modo de protesta por la 'inseguridad y la falta de trabajo'.

Tal como se aprecia en el clip que compartió la joven actriz en Twitter, ésta se quitó la ropa frente a los pasajeros, además de permitirles grabar el momento con sus teléfonos.

"Hola, buenos días ¿Cómo están? Soy Annie Sex Teen, actriz porno mexicana. El día de hoy vengo en protesta por la inseguridad que se vive en el transporte y también porque no nos dejan trabajar en los centros nocturnos. A modo de protesta me voy a desnudar y pues a quien no le gusta tápese los ojitos, se puede voltear. Quien quiera y le guste comparta, saquen sus celulares para que puedan grabar", dice Annie antes de quitarse el vestido que llevaba y pasear por el pasillo del autobús.

"Queremos seguridad, queremos trabajar", cantó la mujer alentando al público a seguirla como parte de su protesta mientras permitía que los pasajeros la tocaran.

"En Puebla queremos más seguridad en el transporte público y queremos trabajar. Miles de familias dependen de los empleos de los centros nocturnos tanto de Puebla como de Tlaxcala... Por favor comparte y hagamos viral el video para llegar a quien corresponda", enfatizó la mujer en su 'tuit'.