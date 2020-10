AMLO se quita la investidura para regañar a dirigentes de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador "se quitó la investidura presidencial" y regañó a los dirigentes de su partido Morena, quienes a más de un año, no pueden resolver la renovación de su dirigencia.

"Me quito la investidura y sólo por esta ocasión hago este comentario. Me llama la atención que llevan, los dirigentes de Morena, de mi partido, aunque yo tenga licencia porque soy presidente, no sé cuánto tiempo sin resolver lo de la dirigencia; como más de un año.

"Se enfrascaron en pleitos y se hacen las encuestas y se le pregunta a la gente si fuesen las elecciones por qué partido votarías, y ese partido está hasta arriba, o sea, es mucho pueblo para tampoco dirigente", dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador criticó que no hay dirección en Morena y existe un "desbarajuste".

"Sin embargo, el pueblo tiene otra idea, ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo, eso sería mejor. Pero también porque lo digo, para que no estén pensando de que son indispensables, insustituibles, afortunadamente Morena es pueblo", señaló.

Sobre los resultados de la encuesta, que ponen en las preferencias a Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo, el presidente López Obrador pidió respetar la opinión del pueblo.

"Ojalá se le tenga confianza a la gente, si se hace una encuesta y la gente dice es esta persona, esa es la opinión del pueblo y respetarla. Todos tenemos derecho a inconformarnos, pero si es por afán individualista eso no va a tener éxito", agregó.

López Obrador recordó que no se debe de luchar por cargos, sino por ideales y principios, porque hay campañas para elegir a dirigentes y no se alcanza a entender qué proponen para la transformación, para que haya justicia, igualdad, para acabar con la corrupción, con la impunidad.

"No es que yo quiero ser dirigente, porque así trasciendo en lo personal, lo importante es pensar en los demás, si no hay amor al prójimo no se es buen dirigente. El individualista, el egoísta, el que le da la espalda al que sufre no es un buen dirigente, ni buen político, es un convenenciero, arribista oportunista, un falsario y ya basta de eso", expresó.