'Caravana migrante es una provocación', acusa AMLO

Al asegurar que su gobierno "no se chupa el dedo", el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "muy extraño" y como "una provocación" el que se haya creado una caravana de alrededor de tres mil migrantes en Honduras rumbo a Estados Unidos, y acusó que esta caravana busca incidir en el proceso electoral que hay en la Unión Americana.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que "es mucha casualidad" el que haya salido esta caravana de Honduras, pues recordó que en ese país hay toque de queda por la pandemia del COVID-19.

"Nos parece muy raro, es muy extraño el que salga esta caravana, es mucha la casualidad y como es que sale en Honduras que hay hasta toque de queda, que se permita que se integre este grupo que ya entró a Guatemala, que fue convocado en redes sociales y sí es muy extraño", dijo el mandatario.

"Como sea estamos dando seguimiento porque nosotros no queremos confrontación. México es un país de paz, entonces tenemos que ver cómo evadimos la provocación si es que está montado este asunto con este propósito, de todas maneras aquí vamos a estar hablando diario del tema, porque nosotros no nos quedamos callados, siempre decimos lo que pensamos".

Y agregó: "Sí es un asunto que yo creo que tiene que ver con la elección con Estados Unidos, no tengo todos los elementos pero hay indicios de que esto se armó con ese propósito, no sé en beneficio de qué. Ahora sí como se dice coloquialmente, 'de parte de quién', pero no no nos estamos chupando el dedo".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que el tema migratorio no ha estado en debate en Estados Unidos "y menos México", y apuntó que su gobierno ha hecho un esfuerzo para que no se involucrara a México en las campañas electorales que hay en Estados Unidos y donde hay, indicó, notorias diferencias en relación a la anterior elección.

"Sin embargo, no deja de tratar de sembrar el tema en el debate, porque cuáles son los asuntos que se están debatiendo, primero pues como es público, notorio, lo de la pandemia; segundo el problema económico; tercero, el desempleo; cuarto, un problema muy lamentable que es un enfrentamiento cultural porque no me gusta usar la palabra "racial", es decir una diferencia cultural, y luego la relación con China, y hasta abajo la cuestión migratoria y mucho más abajo, lo de México".

En opinión del mandatario antes no era así, "por eso mi preocupación con lo del agua y ahora esto de la caravana, pero si actuamos bien y como siempre, con transparencia y de buena fe, vamos a salir adelante", agregó.

Ayer jueves, unos tres mil integrantes de una caravana de migrantes irregulares, en su mayoría hondureños, que se dirige a México y Estados Unidos, rompieron un cerco de las unidades militares y policiales guatemaltecas y lograron pasar a la fuerza de Honduras a Guatemala.