Descartan poder apelar 'sequía extrema' en México

Aunque es una de las excepciones del Tratado de Aguas y una realidad para un porcentaje del territorio de Chihuahua, México no puede invocar una "sequía extrema" ante el adeudo hídrico con Estados Unidos, coincidieron funcionarios federales.

En reunión con la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, Humberto Marengo, integrante de la Comisión Internacional de Límites de Aguas entre México y Estados Unidos, reconoció que sí hay dos excepciones en el Tratado.

"Esta cantidad de agua puede, y el Tratado lo contempla, dejarse de cumplir en caso de una extraordinaria sequía o de un serio accidente de los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos", explicó.

No obstante, señaló, es un concepto que no puede ser utilizado de manera unilateral por México, además de que las características fijadas en el acuerdo bilateral para invocarlo no se cumplieron en el actual ciclo.

"No lo puede declarar Estados Unidos, no lo podemos declarar nosotros, lo tiene que declarar la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los dos países, y esta extraordinaria sequía se debe presentar durante todo el ciclo, esto implica escurrimientos muy bajos o nulos en ambos países, bajos niveles de almacenamiento en presas de ambos países y recortes en los usos, particularmente los hidroagrícolas en ambos países. Esto no ocurrió en el ciclo 35", afirmó.

La directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, planteó que si bien actualmente hay sequía en Chihuahua, ésta no se puede comparar a la de 2011, cuando fue invocada la excepción del Tratado.

Jiménez explicó que la sequía de 2011 afectó el 20 por ciento del estado, mientras que la actual afecta a sólo 5 por ciento de su territorio.

"Para nada estamos en las mismas condiciones y también hay que decir que el agua que está en las presas se acumuló durante el año pasado, que no estábamos en sequía", detalló.

La funcionaria dijo que la sequía en dicha entidad afecta las zonas de temporal, porque las de riego disponen de agua en las presas.

En su turno, Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sostuvo que hasta ayer, México aún adeudaba a Estados Unidos 267.27 millones de metros cúbicos de agua.

Afirmó que se han entregado mil 891 millones de metros cúbicos de un total de 2 mil 158, lo que representa un cumplimiento del 88 por ciento.

