De Inglesita

Su problema principal está en la defensa, empezando por el portero. Si Kepa, Willy o Edouard no dan garantía bajo los tres palos, de poco servirán los esfuerzos de mediocampo para adelante. No ha habido un solo equipo que haya fichado más jugadores que el Chelsea en este mercado. Recordemos que Lampard no pudo traer incorporaciones el año pasado por la sanción al conjunto Blue, y que sin embargo, hizo un gran papel terminando en cuarto puesto de la Premier, de la mano de jugadores jóvenes como Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James, Hudson-Odoi o Loftus-Cheek. Estaba claro que había que fichar para competir al más alto nivel.

Trajeron todo. Desde los bombazos de Timo Werner, Kai Havertz y Hakim Ziyech, hasta la llegada sin coste de Thiago Silva, o el lateral Ben Chilwell. El último en subirse al barco es el portero Edouard Mendy, que arriba al club londinense luego del terrible error de Kepa Arrizabalaga frente al Liverpool. Para mi, aquí está la clave: Chelsea necesita tener solidez defensiva para construir desde ahí, porque claro, frente a equipos como el Barnsley fácilmente clavarás seis goles. Pero no es coincidencia que en tus primeros dos juegos de liga, ningún atacante haya marcado a tu favor. Personalmente también me quedan dudas del planteamiento de Frank Lampard. Contra Liverpool salió con un 4-3-3 donde Werner estaba abierto y Havertz fungía de falso nueve. Falta que Ziyech esté listo para jugar, pero no queda claro si lo abrirá en vez de Mount o Pulisic. Creo que sobra un mediocampista, ya que tener a Kovacic, Jorginho y Kanté juntos te resta la posibilidad de incorporar otro atacante más. En el partido contra el Tottenham, por Carabao Cup, sí que ajustó a 4-2-3-1, nuevamente con Werner por banda, pero esta vez con Giroud como punta. Kai no vio minutos, pero quiero suponer que en un escenario ideal, jugará por detrás de un nueve y con uno abierto en cada banda. SEGUNDO TIEMPO Sea como sea, este equipo tiene una profundidad tremenda en cada línea del campo. Gente experimentada como César Azpilicueta, Marcos Alonso y Thiago Silva, suman para el crecimiento de jóvenes, a pesar del tremendo error que tuvo el brasileño hace poco. Tienen un balance ideal para tener buena proyección a futuro. Considero que Giroud tendría una gran química con Havertz, Werner y Ziyech, ya que "postea" muy bien ante defensores de mucha presencia. Los relevos también son de gran categoría, como lo es Abraham, Mount, Pulisic y compañía. Además, como lo comentaba al inicio, en la portería tienen un signo de interrogación con tres variables por definir. Si la confianza continúa con Kepa, o Willy vuelve a la titularidad. Seguramente el tiempo le dará las oportunidades a Mendy, pero hasta entonces, Lampard tendrá que mostrar la confianza con uno solo, porque esa posición es de la que más requiere el respaldo de un entrenador. Si bien este Chelsea luce como para ir por Champions y Premier, hay que ir con los pies en la tierra. En Inglaterra Liverpool y Manchester City están por encima del resto, y como viene jugando Everton y Leeds, añadido a las obligaciones del Tottenham y Manchester United, pinta para que sea una guerra del tercer puesto para abajo. En Europa su grupo luce fácil, pero está claro que es un volado, depende de los momentos de cada club y de lo que se pueda topar en la siguiente ronda. TIEMPO EXTRA Con su hat trick ante el Barnsley, Kai Havertz se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar tres goles en un encuentro con el Chelsea, con 21 años y 104 días. Christian Pulisic es el primero, con 21 años y 38 días, y Tammy Abraham el tercero, con 21 años y 347 días.