Torruco defiende entrega de VisitMéxico

Ante diputados, el secretario de Turismo Miguel Torruco defendió el convenio de concertación con la empresa Braintivity, presidida por Marcos Achar, para explotar la plataforma VisitMéxico.

"Ahora, sin ningún recurso por parte del Estado, se está llevando a cabo una gran página de VisitMéxico", respondió Torruco a la diputada Laura Barrera, del PRI.

La legisladora acusó que la Secretaría de Turismo (Sectur) violó la ley de adquisiciones al no haber realizado un proceso de concurso ni, al menos, haber formalizado la adjudicación directa para seleccionar a Braintivity y, en cambio, optar por un convenio de concertación para operar la plataforma, considerada la puerta de entrada a la principal estrategia de promoción y digitalización turística del país.

"Nosotros decidimos, al tener pocos recursos y no haber recursos por parte de la Federación, dársela (la marca México) a Marcos Achar, de Braintivity, quien está comprometido a realizar una inversión de más de 40 millones de pesos en la primera etapa y más de 80 videos para patrimonio de la Secretaría de Turismo", agregó Torruco este jueves durante la XVI reunión de trabajo de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

La diputada Barrera le preguntó en qué otras naciones se entrega la marca país a un particular y Torruco respondió que, en la anterior administración, el ahora extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) concesionó la marca país a la empresa privada The Best Day, a la cual se le pagaban 6 millones de pesos cada año.

Al respecto, la legisladora aclaró a Torruco que no hubo una concesión de la marca México en el sexenio pasado, sino que se hizo un contrato conforme a la ley de adquisiciones.

La priista también afirmó que Sectur no tiene facultades legales para entregar una concesión a un particular, pues aseguró que "las concesiones de bienes públicos se desprenden de los marcos legales y la Ley General de Turismo no prevé ningún tipo de concesión otorgable por la secretaría".

Al reconocer sus casi 50 años de trayectoria en el sector turístico, Barrera cuestionó a Torruco si "no había en México otras empresas con la capacidad para hacer un mejor trabajo, porque hemos visto una comedia de errores que ponen en ridículo el nombre de nuestro país y más en las condiciones actuales".