Lakers juegan con Kobe en mente

Las camisetas estarán colgadas en los casilleros el viernes por la noche, cuando los Lakers de Los Ángeles lleguen al segundo partido de la final de la NBA. Son negras con dorado, y llevan un estampado semejante a la piel de una serpiente, con lo cual lucen más especiales.

Son los jerseys de la Mamba Negra. Diseñados por Kobe Bryant y ahora utilizados en honor de ese legendario jugador, fallecido al comienzo de este año.

"No queremos perder con este jersey", admitió el alero de los Lakers Anthony Davis.

Nadie quiere perder utilizando ninguna camiseta, pero los Lakers creen que estarían defraudando a Bryant si se quedaran cortos portando este uniforme. Las camisetas de homenaje constituyen sólo una de las múltiples formas en que la huella de Bryant aparece en la finales de la NBA entre los Lakers y el Heat de Miami.

Es la primera serie por el título desde que Bryant, su hija Gianna y otras siete personas murieron en un accidente de helicóptero el 26 de enero.

No es un secreto: Los Lakers tienen en su mente a Bryant en su recorrido por la postemporada.

"Hay algo especial que quieren hacer. No lo puedes negar", dijo el pívot del Heat Bam Adebayo. "No es sorprendente que, tras su muerte, se convierta en su motivación para ganar el campeonato. No es extraño. Yo quiero ganar y hacerlo también por Kobe, lo entiendo".

Muchos jugadores de los Lakers utilizan los tenis insignia de Bryant. El asistente Jason Kidd también los calza a menudo. Al menos cuatro integrantes del Heat -Adebayo, Andre Iguodala, Solomon Hill y Jae Crowder- usualmente los llevan.