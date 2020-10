El Museo Amparo de Puebla reabre sus puertas con entrada libre

Este 1 de octubre abrió al público el Museo Amparo de la Ciudad de Puebla, tras estar cerrado desde marzo por la pandemia por COVID-19.

La colección de arte prehispánico y dos exposiciones temporales son los primeros espacios abiertos en el recinto, así como la terraza (pero no la cafetería). Será un proceso paulatino, con las medidas de seguridad que ha habido en otros recintos: uso de gel antibacterial, toma de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas; también, un número limitado de visitantes: podrán entrar sólo seis personas por sala, como medida preventiva y de seguridad.

"Empezamos a trabajar en la reapertura desde finales de julio; abrieron museos de la Ciudad de México a mediados de agosto, abrieron los de Puebla el 2 de septiembre, pero quisimos esperar para ver cómo funcionaba, y ya que estuvimos listos, decidimos abrir. Queremos hacer las cosas bien para ofrecer un espacio seguro a los visitantes y al personal que trabaja en el museo", dice el director del Museo Amparo, Ramiro Martínez.

El Amparo reabre con las exposiciones temporales con las que había cerrado; esta semana se podrán ver las muestras "Un Arte sin Tutela: Salón Independiente en México, 1968-1971" y "Geometría Sagrada", de la fotógrafa Karina Skvirsky, también se podrá visitar la Colección de Arte Prehispánico.

La biblioteca, el auditorio y la tienda (excepto en línea) no están abiertos; los talleres, visitas guiadas y otras actividades con el público no están activas, no hay servicio de guardarropa; la App Amparo Plus ofrece audios para el recorrido por las diferentes exposiciones.

Durante este tiempo, dice el director, el trabajo con públicos de México y otros países, en línea, ha abierto al museo la posibilidad de conocer y trabajar con otros sectores y sectores de diversas disciplinas. "Todo lo que hacíamos que se pudo trasladar a Internet nos abrió las posibilidades de trabajar con personas que están en otros países. La idea es, tomando como base colecciones y exposiciones temporales, invitar a otros investigadores, gente de otras disciplinas a trabajar con ellas".

El espacio Sala de Estar se transformó en Sala de Espera, que es un proyecto de procesos de artistas, y que llevó a hacer obras en una forma de colaboración, con remuneración para los artistas.

El Museo continuará la línea que había enfatizado de ofrecer exposiciones de artistas mexicanos o que trabajan en México, en febrero llevará a cabo el proyecto en el que ha trabajado en los últimos años, de abrir de manera permanente la colección de arte contemporáneo.

"En la parte virtual está uno de los mayores aprendizajes, vemos lo virtual como un edificio paralelo, los dos se pueden mantener, al mezclarlos habrá más riqueza para entender las exposiciones y las obras. Lo que nos ha mostrado esto es que hay otras maneras de visibilizar el trabajo y los artistas, y no necesariamente es a través de una exposición en el museo. Descubrí mucha gente trabajando, de forma muy seria, que no tiene el reflector encima".

El director añade que la Fundación Amparo decidió que hasta finales de año la entrada al museo será gratuita. "Hacer del museo una opción de esparcimiento, personal, familiar, que no implique un gasto. Queremos transmitir la idea de que somos un espacio seguro; hemos trabajado mucho sobre eso. Algo que vimos estos meses, en medio de una situación que habla de nuestra mortalidad, es que estos objetos, que tienen siglos o miles de años; son una maravilla. Hoy, cuando las imágenes a las que estamos expuestos no son buenas, son de violencia, de enfermedad, de desastre ecológico, necesitamos espacios para pensar; el museo es una isla que te da oportunidad de un momento de tranquilidad, contigo, de ver algo que ha trascendido los siglos", concluye el director.

El Museo Amparo estará abierto de miércoles a lunes de 11:00 a 17:00 horas.