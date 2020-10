Compra el edificio del banco que le negó un préstamo cuando era más joven

Adam Deering, de 39 años, un empresario británico que vive en la ciudad de Urmston, compró recientemente el edificio del banco que hace un par de décadas le negó un préstamo por ser "demasiado joven e inexperto".

Según escribió Deering en su cuenta de Instagram, en 2002 el banco le negó un préstamo de 10 mil libras esterlinas, que serían unos 283 mil pesos, que solicitaba para iniciar su propio negocio.

En ese entonces tenía 21 años y acababa de renunciar a su empleo para enfocarse en un proyecto propio, para lo que solicitó una entrevista con el gerente financiero del banco. "Antes de ingresar al banco oré porque no tenía dinero para concretar mi sueño", cuenta Adam.

"Me senté cruzando los dedos, mientras la gerente tomó mi plan de negocios, lo revisó rápidamente y en un tono muy condescendiente dijo que era demasiado joven y sin experiencia comercial [...]. Me sentí humillado, frustrado y triste. No tenía un plan B", agrega.

Deering había ahorrado para pagar el primer trimestre de alquiler de una pequeña oficina y consiguió una línea telefónica en préstamo. "Pasé 4 meses llamando a potenciales clientes sentado en el piso porque no podía permitirme un escritorio ni una silla", dice. Eventualmente su empresa de gestión de deudas fue un éxito y en 2014 la vendió por 5 millones de libras, 141 millones de pesos.

Ahora planea convertir el inmueble del banco, por el que pagó 450 mil libras, 12 millones de pesos, en un edificio residencial. "Para mí, comprar el edificio del banco hace que todo vuelva al punto de partida y demuestra que tenía razón al seguir creyendo en mí mismo", asegura.