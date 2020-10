Bloque opositor en San Lázaro rechaza extinción de fideicomisos

Los coordinadores parlamentarios de oposición del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez; de MC, Tonatiuh Bravo y del PRD, Verónica Juárez, anunciaron que votarán en contra la desaparición de los 109 fideicomisos que plantea Morena este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados y acusaron un "albazo" para disponer de los recursos del Fondo de Protección contra los Gastos Catastróficos.

En conferencia de prensa, el líder panista dijo que no hay dictamen porque no concluyó la votación en la Comisión de Presupuesto y no hay materia para el pleno, se tiene que reponer el procedimiento y recordó que pasaron de 44 a 54 y 119 fideicomisos. Y dijo que si hay fideicomisos que tienen problemas de corrupción que se subsanen, pero que no desaparezcan, porque hay fondos multianuales, y retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que exhiban a los fideicomisos corruptos, pero de aquí se pasa a la caja chica sin reglas de operación y sin transparencia, "la lista es una comedia que se puede convertir en una tragedia".

Tonatiuh Bravo de MC recordó que primero se inscribió una iniciativa para extinguir 44 fideicomisos, y aceptan en la Junta de Coordinación Política a parlamento abierto y se hacen 10 sesiones, y dijo que se reunieron con periodistas, víctimas, científicos, maestros, cineastas, entre otros y todos se manifestaron en contra.

"Hacemos un dictamen de consenso donde se desaparecen 6 fideicomisos, se echa para atrás porque el titular del Ejecutivo se molesta y expresamente en una mañanera pidió que se cambiara y desaparecieran todos los fondos. Dijo que ayer en comisiones se hizo mal el procedimiento y pidieron reponerlo desde el principio porque no se concluyó y no se puede presentar ante el pleno, porque dijo que hubo artículos que no se aprobaron en comisiones".

En este contexto Tonatiuh Bravo acusó que el proceso interno de Morena está apresurando la aprobación de dictámenes y dijo que la Cámara de Diputados es soberana, esto ante la pregunta de que si la posible salida de Mario Delgado como coordinador para irse a la dirigencia nacional de su partido estaba afectado el proceso legislativo. "En el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública los diputados de Morena apenas pudieron aprobar en lo general, el Dictamen de extinción de los fideicomisos con una votación de 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Posteriormente, se pretendió un albazo legislativo por lo que la oposición decidió dejar la sesión de la Comisión para romper el quórum y evitar el golpe al Fondo de Salud para el Bienestar.

"El grupo parlamentario de Morena presentó una reserva con la pretensión de agregar, a través del artículo transitorio 19, que se trasladaran recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que son etiquetados en el presupuesto, como fondo para la salud y el bienestar, por lo que de manera automática se pondrían a disposición de la Secretaría de Hacienda recursos que podrían ascender de entre 33 mil millones a más de 97 mil millones de pesos", dijo Verónica Juárez.