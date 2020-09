Preocupa a investigadores de Cinvestav extinción de fideicomisos

Integrantes de la comunidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) hablaron sobre las investigaciones que realizan actualmente, mismas que se verían directamente afectadas si se aprueba la iniciativa que propone la extinción de los fideicomisos relacionados con ciencia y tecnología.

A través de videos cortos difundidos en la cuenta de Twitter del Cinvestav, los investigadores dieron su nombre, el nombre de la unidad de investigación a la que pertenecen y los datos de los trabajos que realizan para mostrar lo necesario que son los recursos del "Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Cinvestav".

En uno de los videos, Verónica Aranda, estudiante de doctorado en el Departamento de Biotecnología, indicó que es necesario el fideicomiso del Cinvestav para seguir adelante con su trabajo de producción de proteínas recombinantes.

"Con proteínas recombinantes se están desarrollando muchos de los prototipos de las vacunas contra COVID-19 en otros países. Estoy ayudando a mejorar un sistema de producción de proteínas de parásitos protozoarios que causan enfermedades como amebiasis. Requerimos los fideicomisos para que no se detenga la ciencia en México", dijo Aranda.

Víctor López, estudiante de doctorado, adscrito al Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias, señaló que necesita del fideicomiso Cinvestav para seguir adelante con su proyecto relacionado con metales.

"Mis estudios de posgrado han sido posible gracias a apoyos que otorga Conacyt y recursos que dependen del fideicomisos al centro de investigación al cual pertenezco, por lo que eliminar este fideicomiso, afectaría directamente la calidad e incluso la posibilidad de desarrollar mi proyecto doctoral, el cual se encuentra enfocado a entender el papel de los metales en el contexto de enfermedades neurodegenerativas", dijo López.

Karla Acosta, estudiante de doctorado en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, señaló que requiere del fideicomiso para poder seguir adelante con su modelo de cultivo tridimensional, tipo de trabajo que contribuye al estudio de infecciones en el intestino humano y que ya se hace en países como Estados Unidos, Alemania o Japón, pero no en México debido a su alto costo:

"En nuestro laboratorio estamos desarrollando alternativas más accesibles para poder desarrollar estos modelos e implementarlos en el estudio de las parasitosis que afectan al intestino humano", dijo Acosta.

En otro video, Víctor Dipp, estudiante de maestría en biotecnología de plantas en la Unidad Irapuato, indicó que el fideicomiso del Cinvestav es necesario para continuar con sus investigaciones: "Un país que no invierte en ciencia, está condenado a estancarse en todos los aspectos. Si no se tiene a alguien que investigue, no se tiene nada".

Sarahi Rodríguez, estudiante de doctorado en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, indicó que ella pertenece al Cinvestav Zacatenco y que necesita los recursos provenientes del fideicomiso.

"La ciencia es lo que alimenta el espíritu, un factor muy importante para que México crezca. El desarrollo científico, y tecnológico y la innovación constituyen factores fundamentales para un progreso económico y social como país", dijo Rodríguez.

Además del "Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Cinvestav", hoy miércoles se discutirá la eliminación de otra treintena de fideicomisos relacionados con ciencia y tecnología, por lo que la comunidad del Cinvestav hizo un llamado a manifestarse mañana jueves a las 10:00 horas en la Cámara de Diputados.

"Uno de los argumentos para quitarlos es el problema de salud que enfrenta el país con el COVID-19. Cinvestav tiene dos laboratorios certificados por INDRE que han hecho más de 5 mil pruebas a personal esencial de salud. El de Zacatenco es el laboratorio centinela de la Zona Norte de la CdMx", dijo la comunidad del Cinvestav.

Los investigadores agregaron que actualmente el Cinvestav tiene 62 proyectos activos sobre COVID-19.

"Tener fideicomisos nos da beneficios directos e indirectos a todos. Es este momento, hay 125 proyectos SEP-Cinvestav, que benefician a investigadores y sus grupos, permiten a los alumnos realizar sus tesis de investigación. Ocasionalmente, han permitido enfrentar imprevistos (de mantenimiento, por ejemplo) en cualquier Unidad y poner 'recursos concurrentes' de algún proyecto (sin concurrente estamos fuera de muchas convocatorias)", indicaron.