Mario Delgado promete transparencia en gasto de sus viajes

Mario Delgado comprometió la transparencia de los gastos realizados en las últimas semanas, para sus viajes.

El diputado federal, que busca la dirigencia nacional de Morena, dijo que el próximo fin de semana concluye con los viajes que realiza, para reunirse con la militancia de su partido y con ello promover su figura para llegar a la presidencia del partido.

"Yo he gastado en los viajes que he hecho y voy a dar a conocer la lista de los boletos de avión que he comprado, lo vamos a hacer transparente, lo vamos a hacer una vez que acabe mis viajes, este fin de semana termino, voy a dar a conocer cuánto gasté", señaló.

Mario Delgado se reunió esta mañana con diputados de la Ciudad de México, con quienes hizo un llamado a la unidad del partido para poder avanzar y concretar el proyecto de la Cuarta Transformación.