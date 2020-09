'A ellas no les importa que seamos mujeres'; habla Atenea agredida durante la marcha

Las Ateneas, mujeres policías en la Ciudad de México, se sienten lastimadas y decepcionadas por otras mujeres quienes las insultaron y agredidas a golpes durante horas en la manifestación a favor de la despenalización del aborto.

La Subdirectora de Policía Ambiental, que forma parte del grupo de las Ateneas, Guadalupe Hernández, habló sobre las agresiones que sufrió junto con sus compañeras por parte de las manifestantes durante la marcha a favor del aborto que se realizó el lunes, señalando que pese a ser mujeres, a las integrantes de los colectivos no les importó atacarlas.

"Fue la manifestación con agresiones más directas hacia nosotras, a ellas no les importó que fuéramos mujeres y atacarnos de esa forma cuando dicen ser defensoras de nosotras. Nos aventaron directamente bombas molotov y me pegaron con un martillo, no les importa pegarte en la cabeza, lo bueno que llevaba casco", detalló Hernández para El Universal.

Cabe destacar que 550 mujeres policías fueron desplegadas en el área del primer cuadro de la ciudad con la finalidad de que la marcha que se dirigía al Zócalo desde el Monumento a la Revolución, transcurriera en paz sin actos vandálicos ni agresiones, sin embargo, sucedió todo lo contrario, tal como lo muestran imágenes que fueron difundidas en redes sociales.

A consecuencia de las agresiones, Hernández terminó con los tendones de la mano inflamados.

"Sólo pedimos que marchen en paz y al margen del respeto, nos lastiman y agredan sin razón. Lo único que nos queda es protegernos, pero no merecemos la forma en la que nos agreden", concluyó la Subdirectora de Policía Ambiental.

Por su parte la Subdirectora del Agrupamiento Femenil Ateneas de la SSC, Gabriela Torres Sánchez, comentó al respecto que desde que comenzó la marcha las agresiones no tardaron en hacerse presentes pues comenzaron con una bomba molotov lanzada por las manifestantes, misma que provocó lesiones en aproximadamente 10 elementos de la policía femenil.

Cabe destacar que el trabajo de las policías femeninas consistió únicamente en salvaguardar a los civiles que pasaban por el lugar, además de intentar repeler las agresiones, pues las uniformadas ni siquiera cargaban ningún tipo de arma.

"Ellas tal vez no entienden que nuestra presencia es la forma de decir estamos con ustedes, acompañándolas y protegiéndolas (...) Ellas quieren hacer lo que ellas dicen, romper, abrir, correr... y cuando no se les permite es cuando ellas agreden más. Nunca paró la agresión", detalló Torres Sánchez.

El movimiento ha sido duramente criticado en redes sociales tras difundirse diversas imágenes que muestran a las mujeres policías ser agredidas física y verbalmente por las integrantes de colectivos feministas.

"Pinche gata", "soy abogada estúpida", "acércate ¿me tienes miedo?", "quítate el puto uniforme y te quitamos esa pinche sonrisita", "tu salario no te alcanza ni para limpiar tu uniforme"

¿Y criticas que un hombre te amenaza, te hostiga y te violenta?

Feministas con micromachismos pic.twitter.com/I5Rbgg9pQX — (@TheBigLudwig) September 29, 2020

"No entendemos el movimiento que ellas tienen, está rebasado en agresiones y en hacer destrucción a su paso. Lo único que hicieron fue agredir, romper vidrios, golpear a compañeras que también son mujeres, mamás, que terminando su turno son un civil más que lucha todos los días", señaló la Subdirectora del Agrupamiento Femenil Ateneas de la SSC.