Jóvenes, grupo no invencible para el COVID-19

Tras seis meses de epidemia, en México 127 mil 458 jóvenes de entre 15 y 29 años han contraído COVID-19, lo que equivale a 17% del total de pacientes con la enfermedad respiratoria. De éstos, 969 han fallecido —585 hombres y 384 mujeres— según la Secretaría de Salud.

Especialistas advierten que esta cifra puede ser mucho mayor por la política de pruebas aplicada por el gobierno mexicano y resaltan la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que la segunda oleada de contagios en países europeos se ha debido al relajamiento de medidas por parte de los jóvenes.

Alejandro Macías, infectólogo excomisionado para la atención de la influenza en 2009 y actual integrante de la comisión de la UNAM para la atención del coronavirus, llamó a este grupo poblacional a no desestimar la enfermedad y asumir que en caso de dar positivo al virus, aunque no requieran hospitalización o intubación, no tendrán consecuencias.

"Debido a que se ha descrito en los jóvenes que no tuvieron cuadros graves que pueden desarrollar algún tipo de secuela como dolor de cabeza, fatiga y dolor muscular, se recomienda tener precauciones y que los jóvenes no piensen que de manera complaciente pueden enfermarse porque no les pasará nada, porque las complicaciones y defunciones también ocurren en pacientes jóvenes", enfatizó.

La OMS señaló que en las segundas oleadas de coronavirus en Europa, en especial en Reino Unido, Francia y España, existe mayor contagio en adultos mayores, pero se estima que esto es consecuencia de la relajación de medidas entre los jóvenes.

"Estamos viendo que las tasas de casos en poblaciones mayores y poblaciones vulnerables aumentan nuevamente en todos los países europeos, así que es un patrón muy predecible en realidad que en el Reino Unido y Francia o España hayamos visto poblaciones más jóvenes afectadas y, luego de cuatro a seis semanas, estamos empezando a ver que las personas mayores están infectadas", indicó.

En ese sentido, Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consideró que las autoridades de salud en México aún están a tiempo de reconsiderar su estrategia en cuanto a pruebas PCR y aplicarlas entre los jóvenes de manera masiva, sin necesidad de que tengan síntomas de gravedad.

"México sigue siendo un país en el que aplicar pruebas masivas no está en el radar y se deberían realizar entre los jóvenes. Incluso, la OMS ya dijo que en las segundas oleadas este grupo tiene un papel destacado a la hora de transmitir el virus; se debería tomar más en serio", afirmó.

En el país los grupos que van de los 30 a 49 años son los que concentran la mayor tasa de contagios, con 320 mil 478, es decir, 43% del total; sin embargo, se desconoce si esta transmisión se debió a personas jóvenes.

"No podemos regresar a nuestra nueva normalidad"

Patricia tiene 18 años. Hace tres meses dio positivo a Covid-19. A pesar de concluir su cuarentena y de que una segunda prueba PCR indicó que está libre del virus, afirma que la enfermedad le dejó secuelas como cansancio extremo, dolores de cabeza intensos, caída de cabello y dolor muscular; sin embargo, a la fecha, ningún médico ha confirmado que sus dolencias sean consecuencia de haber tenido coronavirus.

"El COVIDsí deja secuelas. Al principio, unas semanas después de que ya di negativo, pensé que era normal, que todavía tenía mis defensas bajas, pero ya pasaron dos meses y la fatiga sigue igual, el cansancio extremo, el cabello se me cae mucho y antes de la enfermedad no era así. En las tardes, casi todos los días me duele la cabeza y yo no padecía migraña. En el país nos quedamos con la idea de que das positivo a Covid y en 15 días si no tuviste gravedad regresas a tu vida cotidiana, pero no es así", aseguró.

A la fecha, no hay estadísticas sobre qué ocurre a largo plazo con los pacientes que no desarrollaron síntomas graves, complicaciones o que tuvieron que ser intubados; sin embargo, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierten que se les debe brindar rehabilitación pulmonar o de lo contrario podrían quedar con daño severo.

"La rehabilitación pulmonar es vital en pacientes recuperados por COVID-19, pues de no hacerlo podrían quedar con daño severo. Con diferentes técnicas se pretende reducir la dificultad respiratoria y mejorar la función afectada, especialmente en aquellos casos que hayan cursado neumonía", explicó Juan Manuel Márquez Chávez, neumólogo del Hospital General de Zona número 27 Dr. Alfredo Badallo García.

En Gran Bretaña y Estados Unidos iniciaron investigaciones sobre el impacto a largo plazo por Covid-19. A partir del estudio Coverscan se pretende mapear cómo el nuevo coronavirus impacta la salud de múltiples órganos e identificar características de riesgo para el virus, en específico entre la población joven.

"En este estudio se evaluarán los pulmones, corazón, riñón, hígado, páncreas y bazo con el objetivo de observar cualquier cambio en ciertos órganos que se infectaron con la enfermedad Covid-19", indica la página oficial del estudio, en la que también se detalla que en una primera fase se analizará a 500 personas.

También en Gran Bretaña, la organización no gubernamental Long Covid SOS busca que se implementen políticas públicas para dar seguimiento a las necesidades de personas que tuvieron el SARS-CoV-2 y, si bien no tuvieron gravedad, no han dejado de presentar malestares.

"El sufrimiento de estos pacientes fue invisible. Además, está empezando a surgir una imagen más clara de los efectos a largo plazo de Covid-19. Aunque se afirma que los pacientes con síntomas leves generalmente se recuperan en un par de semanas, se han registrado miles de casos en que personas jóvenes y saludables no han regresado a sus vidas anteriores", explicó la ONG.

"Paty" es una de las 65 mil 983 mujeres jóvenes que contrajeron Covid. Asegura que a pesar de seguir las medidas de higiene y sana distancia en algún momento entre su hogar y su trabajo en un call center contrajo el virus.

"Primero pensé que era joven y recordé lo que escuchaba en las noticias, de que a los jóvenes no nos daría con gravedad, pero me preocupaba mucho mi familia, por eso me cuidaba lo más que podía. Me daba terror que mis papás se enfermaran, por eso cuando di positivo mi mundo se vino abajo. No me preocupé tanto por mi y afortunadamente no se contagiaron, pero ahora vivo estas secuelas que no me dejan regresar a mi vida cotidiana", dijo.

Datos

15 a 29 años

Contagiados

Mujeres...65 mil 893

Hombres...61 mil 565

Total...127 mil 458

Muertes

Mujeres...384

Hombres...585

Total...969

-320 mil 478 Contagios se han dado en personas de entre 30 y 49 años en México.

-500 personas en Gran Bretaña y EU serán analizadas en la primera fase del estudio Coverscan.