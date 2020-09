El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, tuvo la oportunidad de reivindicarse ante la ciudadanía víctima de los abusos de los agentes de tránsito dirigidos por el exrecaudador… Perdón, exdirector de Tránsito y Vialidad Pedro Luis Bernal Espinoza, quien bajo la premisa de "no pedir un centavo a los agentes" permitió todo este tiempo que se pasaran por el arco del triunfo los protocolos y procedimientos; pero ahora, en medio del escandalazo que estalló el pasado fin de semana con la detención del jefazo de Tránsito por "no hacer caso a los citatorios" de la Fiscalía del Estado para declarar en torno a la golpiza que por lo menos seis agentes le propinaron a un conductor, según el famoso video que se viralizó en las inestables redes sociales, nuestros subagentes, disfrazados de chaleco reflejante, nos comentan que pese al enorme reproche que ocasionó entre la opinión pública el caso y las polémicas en torno al exdiputado panista, el alcalde no solo no lo corrió, sino que, para desquitar el coraje, públicamente entró en una férrea defensa de su subordinado y amigo, poniéndolo como ejemplo de trabajador honorable y honesto, entre otras muchas virtudes.

Y acusó a los "gorilas" de la fiscalía (a quienes por cierto ahora hay que hablarles suavecito, no se vayan a sentir) de violarle sus derechos, a lo que de inmediato muchos respingaron que ahora resulta que violaron los derechos de quien violó los derechos de los golpeados ciudadanos, bueno, la idea es esa. Lo cierto es que miembros de varias cámaras empresariales no vieron con buenos ojos las declaraciones del alcalde, que dicho sea de paso, hasta nuestros subagentes se quedaron boquiabiertos, cuando dijo que no lo corrió y que va a seguir trabajando en su Administración, y como dicen los chavos, "y punto".

Con la salida forzada de don Pedro Luis de Tránsito y Vialidad, en radiopasillo de esta corporación se dice que los que andaban de manteles largos eran los elementos de esta dependencia, pero no tanto por la destitución de su jefe, sino porque creían que a su despido quitarían también a la mano que en verdad "mece la cuna", doña Gisela, segunda al mando; incluso dicen las lenguas viperinas fluorescentes que hasta subió de rango a su hijo y con ello su prepotencia. Por cierto, en la espera de elegir a un nuevo mando oficial, muchos nombres se han "barajeado". Nuestros subagentes, disfrazados de boletas apiladas, nos informan que hasta el eterno candidato Guillermo Anaya anda queriendo meter su cuchara al interior de la Administración zermeñista, para hacer un enroque con la dirección de Inspección y mover a su "ahijado" don Antonio "el Ranger" López a Tránsito, y dejar en inspección al segundo de Loera, pariente de don Memo Anaya, por cierto.

***

El reprobable feminicidio de la joven Alondra, un caso que conmocionó a la sociedad coahuilense, es un tema tan delicado por lo caldeados que están los ánimos en el contexto nacional, entre la actitud radical de muchos grupos feministas y el nulo interés del Gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender las demandas de respeto a los derechos de las mujeres, a quienes incluso regañó por sus manifestaciones. En Coahuila quien tuvo que dar la cara por las autoridades municipales de la capirucha del sarape y de los lentos y despistados muchachos de la fiscalía fue el mismísimo gobernador Miguel Riquelme, quien maniobró y golpeó la mesa para que se diera con el responsable en cuestión de horas; también reconoció que falta mucho por hacer para garantizar los derechos de la mujer. Y es que la confusión que se creó el domingo con las manifestaciones fuera del Palacio de Gobierno fue tanta que muchos ciudadanos pensaban que no existía ya un detenido, pero en sus redes sociales, desde el mismo domingo al filo de las diez de la noche, el mandatario ya estaba anunciando la detención. En eso radica la diferencia de casos, ya que en contraste con Michoacán, donde manda su amigo federalista Silvano Aureoles y por el terrible asesinato no resuelto de Jessica se registra un "polvorín" social, acá el coahuilense salió al quite para poner a trabajar a la fiscalía del estado, a quienes de paso exigió resultados rápidos en la instalación y aplicación de protocolos para prevenir la violencia de género.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de emprendedor sin liquidez para pagar la nómina, nos reportan desde la capital del pan de pulque que es tanto y tan manifiesto el hartazgo de algunos sectores productivos contra la Cuarta Transformación, no solo por el recorte presupuestal que ya desde este año aplicó a Coahuila y que se incrementará para el próximo 2021, sino también por el temor de que la actividad económica en general siga de mal en peor, que misteriosamente ahora sí los empresarios más críticos han recibido con gran aceptación las propuestas del "góber" rijoso y epidemiólogo de Coahuila respecto a realizar obras en las diferentes regiones del estado y que se financiarían con modernos esquemas financieros, vía APP. Por lo pronto don Miguel comenzó una "gira artística" por las diferentes regiones para presentarles a los "ipecos" a sus candidatos… Perdón, los paquetes de obras que representarían también generación de fuentes de empleo y derrama económica, algo de lo que todos están urgidísimos. Y ya entrados en terrenos de la Alianza de "góbers" rijosos, que integran el bloque Federalista, nuestros subagentes, que se la pasan chismoseando, nos comentaron que los equipos jurídicos de los diez Estados separatistas que la integran trabajan presurosos juntando las piedras necesarias para integrar la controversia constitucional contra el famélico presupuesto que les va a destinar la Federación por andar en la grilla. El inquilino del Palacio Rosa dijo que posiblemente la semana entrante se reúnan en Aguascalientes para definir la estrategia conjunta, y dado que será una querella por estado, pero con base en ejes similares, cada entidad tiene su respectiva problemática. Así que don Miguel dijo que, como dijo el clásico: "esto no se acaba hasta que se acaba".

***

Extrañados, nuestros subagentes viajeros nos reportaron que hace un par de meses, en Ramos Arizpe, de un día para otro, aparecieron espectaculares de un polémico exalcalde priista en tiempos del "góber" bailarín de la deuda Humberto Moreira, de nombre Ramón Oceguera Rodríguez. Previo al proceso electoral del próximo año donde se elegirá a los mandamases municipales en la provincia de Coahuila, Oceguera quiso adelantarse a los tiempos sin contemplar la disciplina que hasta hoy han guardado los demás priistas en el estado. El exalcalde se pasó por el arco del triunfo todas las recomendaciones y compró publicidad en varios medios donde empezó a lucir su sonrisa "Colgate" cual Reina de la Primavera, en portadas, anuncios y todo espectacular que anduviera libre. Dicen nuestros subagentes, que todo lo oyen, que a don Ramón le mandaron varias advertencias y no hizo caso. Finalmente, al igual que varios exalcaldes con "pecadillos" y contra las cuerdas, muy desafiante el político anduvo promocionado su imagen en varias colonias populares, pero, como reza el viejo y conocido refrán, "para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, nomás justicia". Parece ser que así se la aplicaron y ¡zaaas!, que le hacen efectiva una orden de aprehensión por peculado junto a su extesorero Vicente Barreda, a quien también por andar de travieso le imputaron el mismo delito. Total, ya cuando se preparaba para una detallada sesión fotográfica le cayeron los sensibles y delicados muchachos de la fiscalía para hacer efectiva la orden de aprehensión dictada por un juez. Habrá que ver en qué quedan las calenturas que traía de ir de nuevo por la alcaldía, de donde salió con más problemas que el álgebra de Baldor.

***

Luego de que se "balconeara" a los dueños de antros por andar operando con licencia de "restaurantes bar", y que ahora han mimetizado "apartados" dentro de sus establecimientos como espacios clandestinos para fiesta y sin ninguna norma sanitaria para prevenir los contagios del fastidioso COVID-19, las cámaras empresariales relacionadas con estos giros ahora sí pidieron "mano dura" contra los negocios que realizan cualquier acción violatoria. En un recorrido por parte de nuestros subagentes, disfrazados de cámara china de solapa, se puso al descubierto que varios de estos lugares cuentan con pasadizos y puertas secretas al estilo Narnia que llevan a la diversión, como un local en la colonia El Fresno, donde hasta exjugadores del Santos gozaban de la fiesta sin ninguna sana distancia, mientras que en otros espacios por el corredor etílico del Paseo Morelos, en un sótano que una vez fue morgue, decenas de jovencitos bailaban concentrados. A decir de los subagentes, el tema llegó hasta la mesa del Subcomité de Salud en La Laguna, donde se reconoció que se necesita mayor apoyo a los inspectores que realizan las labores para poder recorrer los rincones de toda la región, pues no se dan abasto. Pero también se hizo un llamado de atención a la ciudadanía para que fuera consciente de los riesgos de no acatar los protocolos COVID, que pese a que los números de contagios van a la baja, se puede venir un rebrote; si no, fíjese usted en otros países que están volviendo a padecer del confinamiento.