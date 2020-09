Aplicaron tres protocolos en desaparición de Alondra

La Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas No Localizadas aplicó tres protocolos homologados en la carpeta de investigación de Alondra en Saltillo, pero recibió la denuncia dos días después de la desaparición y muerte de la joven, informó el Fiscal de la dependencia, José Ángel Herrera Cepeda.

El funcionario estatal explicó que no existió retraso de dos días en la investigación. El lunes por la noche los papás de la joven perdieron contacto con telefónico y de WhatsApp con ella, el martes ellos la buscaron y hasta el miércoles a las 10 de la mañana con 20 minutos acudieron a la Fiscalía Especializada a reportar la no localización de su hija, y en esta denuncia no mencionaron el domicilio de la colonia Lamadrid en la capital estatal.

Explicó que ese mismo miércoles, hasta las 12:30 aproximadamente, por teléfono los familiares de Alondra amplían la información a la autoridad investigadora y le informan de la dirección de la calle Francisco García Lorca de la colonia Lamadrid, a donde se trasladan los policías 90 minutos después, cuando el Ministerio Público les da la información.

Ahí entrevistaron los elementos a José Santana, dueño de la casa y padre del presunto homicida, quien confirmó que ahí vivió la joven pero cinco meses atrás dejó el domicilio.

Agregó que a las tres de la tarde la Fiscalía Especializada emitió la ficha de búsqueda de la joven de 20 años de edad.

Herrera Cepeda explicó que para el momento que la dependencia publicó el pasquín de búsqueda, la policía había acudido a los hospitales y centros de detención a buscar a la joven, y había elaborado los oficios de colaboración para otras corporaciones, y autoridades de otras partes del estado y del norte del país.

Cuatro horas con cuarenta minutos pasaron desde que los padres de Alondra presentaron la denuncia y la Fiscalía Especializada emitió la ficha de búsqueda el miércoles. Pero la joven llevaba muerta desde la noche del lunes, explicó el funcionario.

"Se aplicó el protocolo homologado de búsqueda; se aplicó el protocolo homologado de investigación; y se aplicó el protocolo de Alerta Amber" sostuvo.

Rechazó que hubiera negligencia en las investigaciones, pues éstas iniciaron al momento mismo de la denuncia, aunque desgraciadamente la joven desaparecida había fallecido.

Sostuvo que la confesión del imputado así como otras pruebas confirmaron que Alondra perdió la vida la noche del lunes entre las ocho y las 10 de la noche.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, lamentó el feminicidio ocurrido en Saltillo, prometió justicia y se comprometió a escuchar los sectores de la sociedad que piden justicia.

Riquelme se solidarizó con la hija, familiares y amigos de la joven Alondra, quien fue asesinada la semana pasada.

La joven permaneció en estatus de desaparecida por cinco días, hasta que José, hombre de 21 años, se identificó como el homicida y dio la ubicación del cuerpo de la joven.

El mandatario dijo en Saltillo que escuchará todas las voces y que buscará propiciar el dialogo.

Asimismo se comprometió a desarrollar políticas públicas.

"Este crimen no quedará impune, ya hay una persona o presunto aprehendido, y presentado ante el juez penal para definir su situación jurídica, y estaré muy al pendiente de que se haga justicia y se castigue con todo el peso de la ley a quien resulte responsable de este hecho", dijo.