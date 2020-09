'Hay que quitarnos los candados mentales', dice repartidor de Torreón

"Hay que quitarnos los candados mentales", dice el lagunero Héctor, quien se ha vuelto viral en Facebook luego de que circulara una foto en la que se ve cómo el lleva postres caminado a cualquier punto de la ciudad.

Héctor platicó hoy con El Siglo de Torreón sobre su actividad y recalcó que con esfuerzo y dedicación se puede hacer lo que sea para sobrevivir, sobretodo en estos días en los que los bolsillos de muchos laguneros y mexicanos se han visto afectados por la pandemia de COVID-19.

"Hay que quitarnos los candados mentales. Nadie es mejor que nadie, uno tiene que demostrarse que puede separarse cada día. Las batallas verdades se viven dentro de cada uno de nosotros", dijo.

Héctor comentó que desde ayer ha recibido muchos mensajes vía WhatsApp de laguneros que lo han felicitado por su trabajo.

"Me están buscando mucho para felicitarme y echarme porras y me buscó un lagunero de nombre Juan, me dijo que entre sus compañeros de trabajo y él, unieron esfuerzos para darme una bicicleta este miércoles al medio día", externó.

El oriundo de Torreón se mostró sorprendido por la forma en que una foto de su actividad se compartió y se comentó en múltiples ocasiones mediante redes sociales.

"Es sorprendente como una foto tan pequeña haya generado tanto revuelo", comentó.