Consideran legisladores que conflicto sobre La Boquilla es técnico, no político

El conflicto por el agua en Chihuahua es técnico porque, a causa de la sequía de la presa de La Boquilla no se puede extraer más líquido para pagar la deuda con Estados Unidos, señalaron integrantes de la comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado de la República.

Los legisladores demandaron diálogo entre agricultores, autoridades federales y del gobierno estatal para acordar una solución, pero también que el gobierno federal busque con el de Estados Unidos los mecanismos de pago de la deuda de agua a raíz del tratado internacional de 1944.

"De la presa de La Boquilla no se puede sacar más agua. El asunto no es político. Conagua por más que le echa ganas no ha encontrado la forma. Aunque se les ha satanizado, los agricultores son los primeros afectados", señaló el senador Julen Rementería del Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa, pidieron buscar mecanismos para que el pago del agua no se dé únicamente de la presa La Boquilla puesto que de ahí ya no se puede sacar más agua.

"Con toda el agua de las presas no se va a alcanzar a pagar esta deuda", dijo Juan Martín del Campo (PAN), "Si el conflicto no se soluciona se estarán afectando a más de 70 mil familias. Que exista un diálogo por parte del gobierno mexicano y el de Estados Unidos".

El senador Armando Guadiana (Morena) denunció que uno de los problemas en esa entidad es el "huachicoleo" del agua de las presas, puesto que se detectó la instalación de tomas ilegales para el robo de agua; el legislador también reclamó que la situación se dificultó porque, "se dejó hasta el último momento, de 2015 a 2017 se pudo haber pagado el agua. Fue una negligencia de 10 años que pudimos haber cumplido".