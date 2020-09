Discute comisión de Diputados la desaparición de 109 fideicomisos

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados discute la desaparición de 109 fideicomisos con el objetivo de utilizar sus recursos en la atención del COVID-19 y sus efectos.

La tarde de este martes, en conferencia de prensa, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, informó que su fracción no solo buscará extinguir 55 fideicomisos como estaba planeado originalmente, sino que intentarán obtener los recursos de 109.

Estos fideicomisos tienen un saldo de 68 mil millones de pesos, aunque eso no significa que todo el dinero será devuelto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque una parte ya está comprometido.

"Estamos ayudando al gobierno en su estrategia de no endeudar al país, de no aumentar impuestos y no imponer gasolinazos en un ejercicio serio de austeridad donde se está revisando la pertinencia de cada peso que se gaste en la administración pública", dijo Mario Delgado.

Agregó que el hecho de que desaparezcan los fideicomisos no quiere decir que se dejarán de entregar apoyos ni desaparecerán las obligaciones legales del gobierno, sino que habrá una reorganización administrativa.

Mario Delgado informó que la SHCP será la encargada de revisar la extinción de estos fideicomisos.