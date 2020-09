Aplicaron a tiempo protocolos en desaparición de Alondra: José Ángel Herrera

La Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas No Localizadas aplicó tres protocolos homologados en la carpeta de investigación de Alondra “N” en Saltillo, pero recibió la denuncia dos días después de la desaparición y muerte de la joven, informó el fiscal de la dependencia, José Ángel Herrera Cepeda.

El funcionario estatal explicó que no existió retraso de dos días en la investigación. El lunes por la noche los papás de la joven perdieron contacto con telefónico y de WhatsApp con ella, el martes ellos la buscaron y hasta el miércoles a las 10 de la mañana con 20 minutos acudieron a la Fiscalía Especializada a reportar la no localización de su hija, y en esta denuncia no mencionaron el domicilio de la colonia Lamadrid.

Explicó que ese mismo miércoles, hasta las 12:30 aproximadamente, por teléfono los familiares de Alondra amplían la información a la autoridad investigadora y le informan de la dirección de la calle Francisco García Lorca de la colonia Lamadrid, a donde se trasladan los policías 90 minutos después, cuando el Ministerio Público les da la información.